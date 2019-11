“Atlante Terzani. Dove cominciano le storie”, l’opera di Tiziano Terzani tra viaggi, scoperte e ricerche compiute dal biografo e curatore Àlen Loreti.

Libreria Atlantide, via Mazzini 93 – Castel San Pietro Terme (BO)

Venerdì 8 novembre 2019, ore 20:30



A quindici anni dalla scomparsa, venerdì 8 novembre 2019 alle ore 20:30, libreria Atlantide rende omaggio alla figura di Tiziano Terzani, giornalista e scrittore noto nel mondo, ospitando Àlen Loreti, curatore delle recenti opere a lui dedicate − tra cui le antologie dei Meridiani (Mondadori) e i diari Un’idea di destino (Longanesi) − e autore della biografia Tiziano Terzani. La vita come avventura (Mondadori). Sarà intervistato dallo scrittore Corrado Peli. Con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme. Ingresso libero.



Tiziano Terzani (1938-2004) ha vissuto per 30 anni in Asia − Singapore, Hong Kong, Pechino, Tokyo, Bangkok, Delhi − come corrispondente del settimanale tedesco Der Spiegel. Viaggiatore poliglotta, autore in vita di otto libri, collaboratore de l’Espresso, la Repubblica e Corriere della Sera, muore dopo una lunga malattia nella val d’Orsigna, sull’Appennino toscano. Uomo libero, eclettico, con un passato da manager in Olivetti, si è inventato una vita irripetibile, raccontando guerre, rivoluzioni e viaggi avventurosi, instaurando col pubblico un dialogo autentico e intimo capace di ispirare nuove generazioni di lettori e viaggiatori.



Àlen Loreti (1978) è biografo di Tiziano Terzani per cui ha curato Tutte le opere (Mondadori 2011), i diari Un’idea di destino (Longanesi 2014), l’antologia in America (Longanesi 2018), e il recente Il pensiero irriducibile (Edizioni di Comunità 2019). Ha diretto e promosso la nascita del Fondo Terzani presso la Fondazione Cini di Venezia custode dell’archivio del viaggiatore.



Corrado Peli (1974) è uno scrittore medicinese, il suo ultimo romanzo “I bambini delle Case Lunghe”, ambientato nella Bassa tra Bologna e Ferrara, ha riscosso un buon successo di critica e pubblico.



