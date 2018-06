"Atmosfere rinascimentali": la ricostruzione di un accampamento medievale

Ore 18.00 il paese si animerà con la ricostruzione di un accampamento medievale, con tende e scene di vita quotidiana.

All'interno dell'accampamento si trova uno spazio per i più piccoli, con giochi e laboratori che saranno in funzione tutta sera.

Percorrendo le strade, inoltre, si incontreranno antichi mestieri, fra cui la ricostruzione fedele di un opificio cartario fabrianese e della stampa a caratteri mobili di Gutenberg.

Il visitatore sarà accompagnato dalle note del gruppo itinerante “La Compagnia del Coniglio” e potrà riposare gustando ottimi piatti storici e della tradizione in 4 punti ristoro che propongono menù differenti, con un occhio anche alle specifiche esigenze alimentari.



Ore 21.00 il corteo storico ci accompagnerà verso lo spettacolo “Belfagor” della compagnia “Lux Arcana”, al termine del quale si disputerà il Palio del Torrione.