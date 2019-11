Come solo le fotografie sanno fare, queste opere richiamano una nostalgia antica. L’espressione di un’arte crepuscolare venuta al mondo come pensiero mentre è già sulla tela. Colore o non colore, tratto nitido o linea sfumata.

Immagini liquide come gli ambienti in cui sono immerse, come le vite senza volto riflesse nei grigi notturni degli asfalti liquefatti. Città nascoste dalle ombre inanimate, contrasti di giorni limpidi e solitari, di sere piovose.

Non v’è generosità, né alcunché di sereno ma solo la vanità dei toni cupi e delle ombre scure di essere meglio ricordati per contrasto.

Un sogno che per manifestarsi deve scendere a compromessi con la realtà. Francesca Presti

Attilio Melfi – Ukuadro 2.

Inaugurazione sabato 23 novembre 2019 alle ore 18.

Galleria B4, Via Vinazzetti 4/b, (zona universitaria) Bologna.

Fino a sabato 18 gennaio 2020, mar-sab, 17-20,

ingresso libero, oppure su appuntamento.

Testo critico di Xabier Gonzalez Muro e Francesca Presti.

Catalogo in galleria.

Info: Lodovico Pignatti, cell. 333 2223810, info@galleriab4.it, www.galleriab4.it

Foto allegata: Le chianche d’ottobre, 120 x 100, olio su tela, 2019.