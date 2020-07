"Attorno al Museo": la rassegna per il  40° anniversario della strage di Ustica

Anche quest'anno, in occasione del 40° anniversario della strage di Ustica, l'Associazione Parenti delle Vittime ha scelto di ricordare le 81 vittime del tragico evento nel segno della memoria e della cultura con la rassegna "Attorno al Museo" che, nel consueto scenario del Parco della Zucca antistante l'ingresso del Museo per la Memoria di Ustica, in via di Saliceto 3/22 a Bologna, proporrà quattro serate di teatro, musica, danza e poesia dal 7 luglio al 10 agosto 2020.

"Una bito chiaro" - 7 luglio 2020

"Mirra - Kone Duo" - 14 luglio 2020

"A Love Song" - 24 luglio 2020

"La notte di San Lorenzo" - 10 agosto 2020