"Attorno al Museo", il programma di iniziative sulla Strage di Ustica

"Attorno al Museo", il programma di iniziative culturali promosso dall'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica in occasione del XXXVIII anniversario della strage.

La rassegna si svolge dal 27 giugno al 10 agosto 2018 nel Parco della Zucca, nello spazio adiacente al Museo per la Memoria di Ustica.

Come di consueto, il giorno della ricorrenza dell'anniversario verrà celebrato mercoledì 27 giugno alle ore 11.00, nella Sala del Consiglio del Comune di Bologna, dove il Sindaco Virginio Merola incontrerà l'Associazione Parenti delle Vittime.

Nell'edizione di quest'anno “Attorno al Museo” intensifica la propria attenzione ai più giovani, sia attraverso il coinvolgimento degli studenti di istituti scolastici superiori in attività formative finalizzate alla conoscenza storica e alla trasmissione della memoria, sia con la proposta di spettacoli e performance che utilizzano linguaggi particolarmente vicini alle nuove generazioni.

Il filo conduttore dei sette progetti originali in cui si articola il programma è la dedica specifica che ciascun artista coinvolto ha voluto rivolgere alla tragedia di Ustica attraverso lavori di ricerca che partono dalla storia del DC9 Itavia.

Nei giorni di svolgimento degli eventi, il Museo per la Memoria di Ustica, che conserva i resti recuperati del velivolo DC9 e l'installazione permanente A proposito di Ustica concepita dall'artista Christian Boltanski in ricordo delle 81 vittime, osserva aperture straordinarie dalle ore 20 alle 24, con visite guidate alle ore 20 a cura del Dipartimento educativo MAMbo.

In occasione della ricorrenza del XXXVIII anniversario della tragedia, il museo ha rivisto l'allestimento della sala di ingresso con l'installazione di nuovi arredi e un originale progetto di comunicazione informativa.

La rassegna "Attorno al Museo" è promossa dall'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, con Regione Emilia-Romagna, Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Istituzione Bologna Musei | MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna, Comune di Bologna - Quartiere Navile, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,

e fa parte di Bologna Estate, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna.