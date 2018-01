Auditorium Molinella: Un due tre... l'amicizia che cos'è?

Domenica 4 Febbraio 2018 – ore 16.30 [Teatro Ragazzi]



Ambaradan Teatro Ragazzi

UN DUE TRE... L'AMICIZIA CHE COS'È?

Spettacolo sul tema dell'amicizia con attori e pupazzi



Lella Paperella si è allontanata del suo stormo in migrazione e si è persa.

Sentendosi sola, è alla ricerca di nuovi amici ma non tutti sono adatti a lei. Dopo essere stata rifiutata da una farfalla, un grillo e un verme, che le spiegano l'impossibilità della loro amicizia, in quanto tutti appetibili per una papera, Lella farà la conoscenza del gatto e della volpe.

Nonostante le loro lusinghe, la giovane ochetta riesce a sfuggire all'agguato, che stanno per tenderle. Impara così che, se per certi animali lei è il predatore, per altri è la preda e quindi nemmeno in questo caso si può fare amicizia.

Ma allora vuol dire che nessun altro essere al di fuori di un'oca potrà mai diventare suo amico? Lella Paperella troverà le risposte alle sue domande e nuovi amici con cui giocare.



Biglietto unico € 6

Non prevede assegnazione di posto numerato



Acquisto biglietti in Auditorium a partire dalle ore 16,00 del giorno dello spettacolo.

Per prenotazioni o informazioni contattateci al numero 380 7722998 o inviateci una e-mail all'indirizzo info@giostrafilm.it