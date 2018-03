"Auguri Lucio": grandi artisti cantano Dalla in diretta Facebook

"Auguri Lucio, almeno pensami": Il 4 marzo 2018, dopo il grande successo ottenuto da “Almeno pensami”, brano di Lucio Dalla interpretato da Ron al Festival di Sanremo 2018, il 4 marzo tanti artisti suoneranno e canteranno in casa di Lucio Dalla per fargli gli auguri!

La Fondazione e gli eredi di Lucio Dalla insieme a CNA , hanno deciso di aprire le porte della casa di Lucio per le visite al pubblico. In ricorrenza del suo settantacinquesimo compleanno, domenica 4 marzo 2018, la Fondazione Lucio Dalla organizza un momento musicale in serata con tanti artisti e amici di Lucio che suoneranno e canteranno in “acustico” i capolavori del cantautore nella sala del pianoforte, la stessa nella quale è ambientato il video di “Almeno pensami” .

Parteciperanno alla serata : Lo Stato Sociale, Marco Masini, Lina Sastri, Fio Zanotti, Mirkoeilcane, Paolo Simoni, Renzo Rubino, Arisa, Alice Caioli, Leonardo Monteiro, Luchi, Iskra Menarini, Il Generatore di Tensione e tanti altri.

L’evento sarà parzialmente trasmesso in diretta Facebook sui canali ufficiali della Fondazione Lucio Dalla.

​