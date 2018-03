"Aum meditation", meditazione di gruppo (non gratuita)

Una bellissima meditazione attiva di gruppo, un viaggio attraverso le varie fasi emotive della nostra vita x arrivare a Comprendere che IO non sono quelle emozioni ma il testimone silenzioso che tutto accoglie senza giudizio. Si scaricano le emozioni trattenute e ci si diverte; un bel modo per 'resettarsi' e iniziare rinnovati il nuovo anno.



L' Aum meditation ( Awareness, Understanding Meditation ) aiuta a 'scaricare' le emozioni e la vitalità represse divertendosi e 'usando' l'altro come specchio di me stesso.



Si passa attraverso 13 fasi simboliche emotive della nostra vita, in ognuna delle quali si sperimentano i diversi aspetti dell'esperienza umana: odio, amore, resistenza fisica, energia vitale, caos, danza, tristezza, gioia, sensualità, canto, silenzio, rispetto, condivisione.

Esprimendo volontariamente con totalità emozioni opposte, gradualmente si arriva a sperimentare il testimone dentro di noi che nonostante le 'tempeste emotive' non ne viene toccato, sceglie di viverle totalmente e si gode lo spettacolo senza farsene travolgere eccessivamente.



Questo non significa essere freddi e distaccati ma semplicemente tornare ad essere il padrone della Nostra Vita e a non essere costantemente dominati dalle nostre emozioni e pensieri tortuosi.



--> E alla fine c'è pizzata tutti assieme se la prenoti!! (non inclusa nella quota)



QUANDO? Domenica 18 Marzo, iniziamo alle 14.00 puntuali



DOVE? Palestra Studio Movimento, Via Verga 3, Casalecchio di Reno (BO). Parcheggio gratuito.



COSA PORTARE: È consigliato asciugamano, acqua ed eventuale ricambio. Docce a disposizione.



Numero partecipanti: minimo 20



QUOTA SUGGERITA: 30€



FACILITA

- Marco Malservisi, conduttore di Aum Meditations, Trainier e Counselor, creatore dello Human Potential Evolution Process.

Sito web: www.associazionehpep.wixsite.com/hpep

email: marcolover24@gmail.com

cell: 3289339626



PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI (gradite entro l'11 Marzo):

Bruno Dhyani 389-9904363 (9.00-19.00)

Email: brunozaccarelli@yahoo.it



Organizzata con la collaborazione dell'Ass. Osservatorio di Vega,

proposte per un'evoluzione consapevole

www.spaziovega.it FB: SpaziØVega



