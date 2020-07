Autopromotec: la prossima edizione nel 2020

Dopo un'attenta analisi del contesto economico-sanitario a livello mondiale, Autopromotec, spinta dalla volontà di tutelare pienamente la filiera, annuncia lo spostamento della 29^ edizione della manifestazione al 25-28 maggio 2022.

Per accompagnare il settore al 2022, anno identificato come quello della ripresa economica del settore, Autopromotec sta lavorando a un progetto digitale che permetterà alle aziende di restare in contatto con il mercato globale per tutto il 2021.