"Nessuno mi può giudicare": la serata Avanzi di Balera movimenta il sabato sera

Il 28 settembre torna la serata Avanzi di Balera al Locomotiv Club di via Sebastiano Serlio. Un sabato sera da divertimento pieno, con musica che non ti fa stare fermo.

Se voi non foste i nostri fratelli bolognesi preferiti non saremmo ancora qui dopo ben 5 anni di muffe, sudori e luci al neon. Dunque, cari nostri fratellini amanti dei tortellini, siete pronti ad una nuova stagione di canti e balli, e balli e canti, e poi canti un’altra volta, che poi cosa canti non si capisce bene, ma soprattutto balli.

Abbiamo perso il filo del discorso, ad un certo punto doveva essere una domanda.

Riassumendo: fratelli bolognesi, siete pronti?

Partenza via!



INGRESSO 5 euro (riservato soci AICS)