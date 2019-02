In occasione di ArteFiera Bologna 2019 inaugura Avventura, notturno, fascinazione - La città "muta" di Anuar Arebi, testo critico Azzurra Immediato

Bologna, FRAM Café, opening 2 febbraio ore 19

Mostra aperta al pubblico sino al 1 marzo 2019. Via Rialto, 22.



“Avventura, notturno, fascinazione - La città "muta" è un cammino nel paesaggio urbano. Un paesaggio silente e in trasformazione: la città che muta è un sistema che silenzia al calar del sole, cambia colore, odori, atmosfera e si trasforma in qualcosa di diverso, sconosciuto. Un progetto fotografico durato 3 anni che diventa un'esposizione presso il delizioso FRAM, locale nel cuore culturale di Bologna. "Un invito al viaggio di fantasmatico desiderio" nella città che muta e si fa muta. Ora misteriosa, ora accogliente, la città si fa bella in abiti sfavillanti e tiene segreti i suoi lati oscuri e impenetrabili. L'agglomerato urbano si fa luce e buio nello stesso istante.” Anuar Arebi.

“Avventura è il principio inteso da Roland Barthes per designare l’esistenza di una foto. Non si tratta, pertanto, di qualcosa che ha che fare con pericolose peripezie bensì con il senso di animazione che una fotografia pone in essere e concretizza nell’osservatore. In tal maniera, quanto fotografato diviene ‘forma dello spirito’. Anuar Arebi rivolge il proprio obiettivo verso ciò che “la città offre al calar del sole”, una città che, pur essendo molti luoghi europei conosciuti ed attraversati, si anima ed anima, determinando un atto di bellezza che non vuole indagare la psiche in modo egotico; ciononostante, Egli riferisce di una fascinazione che si proietta in quel riflesso che non è solo un bagliore notturno, una sequenza di luci urbane, una diarchia raffigurativa. Cosa offrono, dunque, le città che si inabissano nella notte? Colori in mutamento, luci, ombre, presenze ed assenze impalpabili, un istante di silente quiete, paesaggi che si svelano come un invito al viaggio di fantasmatico desiderio di altrovi lontani che, d’un tratto, paiono affiorare non solo dalla fotografia ma da una rarità onirica che si svolge, appieno, nella realtà, nella sua riflessione fisicamente intesa.

Avventura, Notturno e Fascinazione sono gli elementi che affiorano da questo viaggio in forma di foto in cui Anuar Arebi accoglie ed accompagna chiunque avrà ancora desiderio di stupirsi dinanzi ad una inusitata bellezza, che non necessita d’esser raccontata, ma che sosta nella vita sottesa al nostro sguardo.” Azzurra Immediato



Nello spazio del Fram Café si potrà godere della mostra in una atmosfera particolare, suggestiva, accompagnati da una curata selezione di raffinate etichette di vini e birre, te, infusi, drink e molto altro, prodotti legati dall'esclusività della lavorazione biologica e di qualità.

Avventura, notturno, fascinazione - La città "muta” sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21. Info Fram Café 3334355545 - Anuar Arebi http://www.anuararebi.com