Avvoltoi in concerto: sarà l'ultima data?

Sabato 1 dicembre gli italiani Avvoltoi in concerto. Potrebbe essere l’ultima possibilità per vedere la storica band bolognese su un palco! E’ arrivata la parola fine? Gli Avvoltoi non voleranno più? Sicuramente è un lungo periodo di silenzio quello che attende i tanti fan del gruppo.

Gli Avvoltoi sono un pezzo importante della storia musicale italiana e bolognese in particolare. Nascono nel 1986 per volere del cantante e leader Moreno Spirogi, allora fortemente caratterizzati da sonorità beat e garage anni ‘60 e ‘70, come dichiarato in maniera inequivocabile dal loro primo album-manifesto del 1988 “Il nostro è solo un mondo beat”. Di strada ne hanno fatta tanta da allora aggiungendo e amalgamando al loro sound originale esperienze musicali che spaziano dal prog-rock all’indie-rock, ma mantenendo sempre una grande attenzione ai testi rigorosamente in italiano. Questo concerto è un evento imperdibile per salutare gli Avvoltoi che, dopo i live del trentennale, il tour di "Confessioni di un povero imbecille" (concept album del 2016 ispirato al libro di Gianluca Morozzi “Despero”) e il mini tour per l’ultimo singolo “Accidenti”, hanno deciso di prendersi una pausa.

Gli Avvoltoi sono: Moreno Spirogi – Voce; Matteo Cincopan – Chitarra; Nicola Bagnoli – Tastiere; Michele Rizzoli – Basso; Giampiero JP Palazzino – Batteria.