“Babbo Natale? Che FICO!" vuol essere un modo diverso di far incontrare a bambini e ragazzi il leggendario personaggio più amato al mondo. In un’esperienza tra teatro e realtà, Babbo Natale, arrivato a FICO Eataly World con la sua fantastica Slitta-roulotte, è un personaggio che con pochi mezzi realizza i sogni dei bambini di ogni Paese e grazie alla sua fantasia e alla collaborazione di tutti genitori, rende unico il Natale.



Nel suo peregrinare Babbo Natale è arrivato in Italia e ha scelto di fermarsi a FICO, grande luogo di incontro con un solo anno di vita, già simbolo nel mondo di gusto, convivialità e tradizione. Babbo Natale (quello vero) ha una storia molto profonda e molto antica da raccontare, è una persona semplice ma di grande esperienza e umanità. I colori della sua anima non sono solo il rosso e il bianco: è una persona umile, a volte schiva, ma disposta a rivelarsi per davvero, incontrando i bambini, parlando con loro, raccontando loro la vera storia. Nella sua permanenza al FICO, mentre finisce di sistemare la sua gigantesca Slitta-roulotte, per portare i doni nella notte di Natale, riceverà i bambini pronto ad ascoltare le loro domande, i loro sogni, le loro aspirazioni anche al di là del giusto desiderio di un bel regalo.

FICO Eataly World si è dimostrato sensibile a questi temi e alla qualità di un incontro che per molti bambini (e anche molti genitori!) sarà indimenticabile e ha messo quindi a disposizione di questo vero Babbo Natale la bellissima Serra Agrumeto. I bambini parteciperanno alle attività tipiche del Natale, scrivendo la loro letterina e aiutando Babbo Natale e i suoi elfi nella produzione dei dolcetti di Natale. Avranno modo di conoscere le vere origini del Babbo, la storia, le esperienze fatte in giro per il mondo anche grazie ad una rappresentazione di

marionette ed elementi di scena con i quali proprio Babbo Natale si racconterà.

Babbo Natale e i personaggi che si incontreranno nella Serra (a seguire anche la Befana) sono della compagnia del Teatro Testoni di Bologna per la regia di Silvia Traversi e Bruno Cappagli. Scenografie, costruzioni e illustrazioni dell’artista Lorenzo Terranera. L’emozionante esperienza che i bambini vivranno incontrando il personaggio dei loro sogni, nell’intimità della sua Slitta-roulotte, permetterà loro di conoscere tanti dettagli, particolari e curiosità. La rigida alimentazione, a cui tiene tantissimo, per esempio… Babbo Natale infatti mangia solo salmoni che i suoi elfi pescano e affumicano con cura ed è ghiotto di arance e mandarini che spesso i bambini gli lasciano nelle cucine o vicino ai camini perché possa nutrirsi quando passa a lasciare i doni. Dietro la roulotte, a ben vedere, si può scorgere quindi una piccola smokery personale ed assistere all’affumicatura dei salmoni mentre la Serra Mediterranea di FICO, con il suo Agrumeto, lo rifornisce dei suoi frutti preferiti. Al termine del magico incontro, pur essendo molto indaffarato, Babbo Natale si concederà comunque ai bambini per una foto, ricordo di un incontro memorabile. Consegnati i doni il 25 dicembre, osserverà un giorno di riposo, ma dal riceverà di nuovo i bambini aperto ai loro eventuali reclami con un apposito dono di consolazione.

L'attività in Serra Agrumeto e l'incontro con Babbo Natale prevedono una durata di circa 25 minuti. L’evento è rivolto ai bambini dai 3 anni in su. Dal 26 dicembre farà qualche incursione anche la vecchina che chiamiamo Befana a cui dal 31 dicembre Babbo Natale lascerà definitivamente il testimone per ricevere i bambini, andandosene in vacanza. La Befana li intratterrà, ricevendoli fino al 6 gennaio con le sue calze, le sue sorprese e i suoi doni.

Giorni e Orari:

Fino al 6 gennaio 2019

I giorni di apertura sono solo quelli indicati.

Giorni e orari sono soggetti a variazioni, consultare sempre il sito.

Nei giorni di chiusura alle 22.00 è prevista una pausa di 30 minuti tra le 19.00 e le 19.30

Venerdì 14 dicembre 14.00 – 19.30 (ultimo ingresso 19.00)

Sabato 15 dicembre 10.00 – 13.00 / 14.00 – 19.30 (ultimo ingresso 19.00)

Domenica 16 dicembre 10.00 – 13.00 / 14.00 – 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30)

Giovedì 20 dicembre 14.00 – 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30)

Venerdì 21 dicembre 10.00 – 13.00 / 14.00 – 19.30 (ultimo ingresso 19.00)

Sabato 22 dicembre 10.00 – 13.00 / 14.00 – 22.00 (ultimo ingresso 21.30)

Domenica 23 dicembre 10.00 – 13.00 / 14.00 – 19.30 (ultimo ingresso 19.00)

Lunedì 24 dicembre 10.00 -13.00 / 13.30 – 17.00 (ultimo ingresso 16.30)

Da Mercoledì 26 a Venerdi 28 dicembre 10.00 – 13.00 / 14.00 – 19.30 (ultimo ingresso 19.00)

Sabato 29 dicembre 10.00 – 13.00 / 14.00 – 22.00 (ultimo ingresso 21.30)

Domenica 30 dicembre 10.00 –13.00 / 14.00 – 19.30 (ultimo ingresso 19.00)

Lunedì 31 dicembre 10.00 – 13.00 / 13.30 – 17.00 (ultimo ingresso 16.30)

Martedì 1 gennaio 14.00 – 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30)

Da Mercoledì 2 a Venerdi 4 gennaio 10.00 – 13.00 / 14.00 – 19.00 (ultimo ingresso 18.30)

Sabato 5 gennaio 10.00 – 13.00 / 14.00 – 22.00 (ultimo ingresso 21.30)

Domenica 6 Gennaio 10.00 – 13.00 / 14.00 – 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30)

Biglietto unico: 6 euro (I minori devono essere accompagnati da un adulto)

È consigliata la prenotazione con acquisto in prevendita su

babbonatalechefico.it e vivaticket.it

Mail di contatto: babbonatalechefico@gmail.com

Altre info sulle attività e modalità di partecipazione su babbonatalechefico.it





