Bach: variazioni Goldberg

Esecuzione integrale delle Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach per i 334 anni dalla nascita.

Clavicembalo: Roberto Calidori

Lo strumento utilizzato è un clavicembalo italiano a 2 tastiere costruito dal celebre clavicembalaro Gianfranco Facchini di Lugo (RA).



JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Clavier Übung bestehend in einer ARIA mit verschiedenen Veränderungen vors Clavicimbal mit 2 Manualen ("Variazioni Goldberg", BWV 988)



Aria

Variatio 1 . a 1 Clav.

Variatio 2 . a 1 Clav.

Variatio 3 . Canone all'Unisuono a 1 Clav.

Variatio 4 . a 1 Clav.

Variatio 5 . a 1 o vero 2 Clav.

Variatio 6 . Canone alla Seconda a 1 Clav.

Variatio 7 . a 1 o vero 2 Clav. Al tempo di Giga

Variatio 8 . a 2 Clav.

Variatio 9 . Canone alla Terza a 1 Clav.

Variatio 10 . Fug[h]etta a 1 Clav.

Variatio 11 . a 2 Clav.

Variatio 12 . Canone [per moto contrario] alla Quarta

Variatio 13 . a 2 Clav.

Variatio 14 . a 2 Clav.

Variatio 15 . Canone [per moto contrario] alla Quinta a 1 Clav. Andante



INTERVALLO



Variatio 16 . Ouverture a 1 Clav.

Variatio 17 . a 2 Clav.

Variatio 18 . Canone alla Sexta a 1 Clav.

Variatio 19 . a 1 Clav.

Variatio 20 . a 2 Clav.

Variatio 21 . Canone alla Settima

Variatio 22 . a 1 Clav. Alla breve

Variatio 23 . a 2 Clav.

Variatio 24 . Canone all'Ottava a 1 Clav.

Variatio 25 . a 2 Clav. Adagio

Variatio 26 . a 2 Clav.

Variatio 27 . Canone alla Nona a 2 Clav.

Variatio 28 . a 2 Clav.

Variatio 29 . a 1 o vero 2 Clav.

Variatio 30. Quodlibet a 1 Clav.

Aria da capo e fine