Bagno di gong planetari con Mercurio e Luna piena

Il primo Bagno di Gong per inaugurare la nostra sala e presentarci. Il Bagno di Gong è un'esperienza molto speciale. Ci prepariamo con semplici esercizi respiratori e movimenti derivati dallo Yoga. Poi, gradualmente ci distendiamo per accogliere il suono del Gong. Questo strumento, producendo suoni e vibrazioni, risuona dentro ciascuno di noi in un determinato momento in un modo unico e irripetibile. Può darci benefici a livello fisico, mentale, emotivo, sia durante l'ascolto che nei momenti successivi.



In questo giorno, vigilia della Luna Piena e in attesa della Primavera, ascolteremo due gong planetari, Luna Piena e Mercurio. La Luna ci insegna a sintonizzarci con i cicli della natura, dentro di noi e intorno a noi. Mercurio ci regala intraprendenza, spirito di iniziativa, movimento e comunicazione. Per sbocciare anche noi, come fiori, all'arrivo della Bella Stagione.



Prezzo speciale per l'inaugurazione: 10 euro.

Posti limitati.

Info e prenotazioni: 333 4760285 (Valentina)

Gallery