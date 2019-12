Balade Aérienne en Provence, mostra di fotografia aerea di Marc Heller

MOSTRA FOTOGRAFIA AEREA



L'Alliance Française di Bologna ospita la mostra di fotografia aerea di Marc Heller. Fotografo, ingegnere e pilota di formazione, Marc Heller pratica da oltre 30 anni la fotografia aerea relativa all’urbanistica e all’architettura, al servizio della conoscenza del patrimonio.



Per questa mostra, Marc Heller presenta le sue vedute aeree di saline e paesaggi coltivati. All’artista piace cogliere i segni involontari che la natura propone o gli effetti che l’intervento industriale dell’uomo produce sulla terra. I suoi scatti sono unici, a volte non molto figurativi ma sono sempre il risultato di una cattura del momento. L’ordinario, visto da terra, si trasforma in bellezza visto dal cielo.



Inaugurazione mostra: giovedì 5 dicembre, ore 18. In presenza del fotografo.