La Balena Bianca presenta Franca Mancinelli "Libretto di transito"

La poetessa (Amos Edizioni, 2018).

Dialoga con l’autrice Alessandro Mantovani (La Balena Bianca)

Intermezzi musicali di Lorenzo Cuppi (mandolino).



IL LIBRO: "Le frasi non compiute restano ruderi. C’è un intero paese in pericolo di crollo che stai sostenendo in te. Sai il dolore di ogni tegola, di ogni mattone. Un tonfo sordo nella radura del petto. Ci vorrebbe l’amore costante di qualcuno, un lavorare quieto che

risuona nelle profondità del bosco. Tu che disfi la valigia, ti scordi di partire."

Franca Mancinelli, da Libretto di transito (Amos Edizioni, 2018)



L'AUTORE: Franca Mancinelli (Fano, 1981), è autrice di due libri di poesie, Mala kruna (Manni Editori, 2007) e Pasta madre (con una nota di Milo De Angelis, Nino Aragno, 2013), uscito in anticipazione in Nuovi poeti italiani 6, a cura di Giovanna Rosadini (Einaudi, 2012). Una sua silloge è compresa, con introduzione di Antonella Anedda, nel XIII Quaderno italiano di poesia contemporanea, a cura di Franco Buffoni (marcos y marcos, 2017). Libretto di transito (Amos Edizioni, 2018), raccoglie le sue brevi prose. Tradotto in inglese da John Taylor, è in uscita con testo originale a fronte,

presso The Bitter Oleander Press (Fayetteville, New York), con il titolo The Little Book of Passage.