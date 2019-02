La balena bianca: incontro con il poeta Federico Italiano

Nuovo appuntamento dei Giri di Chiglia organizzato da La Balena Bianca.



Il poeta Federico Italiano dialoga con Alessandro Mantovani.



Attraverso letture dei testi e discussioni a più voci, l'incontro propone una "visita guidata" nell'officina dell'autore.



martedì 12 febbraio, ore 18:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



GIRI DI CHIGLIA: nella tradizione marinara, il giro di chiglia era una punizione cui venivano sottoposti i marinai rei di infrazioni gravi. Era comminata anche ai pirati e ai comandanti negligenti durante la navigazione. I giri di chiglia proposti diventano così una prova dell'autore, un'occasione per mostrare le sue doti e saggiarne la solidità poetica. Sullo sfondo, i grandi problemi della poesia contemporanea: quali stili ha ancora senso praticare? Cosa rimane da dire alla poesia? Come può "andare verso il pubblico"? Questioni urgenti e condivise, pur nella specificità di ciascun percorso creativo.



IL POETA: Federico Italiano è nato a Galliate, tra il Ticino e Novara, nel 1976. Dal 2001 vive a Monaco di Baviera e insegna Letterature Comparate nelle Università di Monaco e di Innsbruck. Ha pubblicato quattro libri di poesia, Nella costanza (Atelier 2003), I Mirmidoni (Il Faggio 2006), L’invasione dei granchi giganti (Marietti 1820 2010), L’impronta (Aragno 2014) e lo studio Tra miele e pietra. Aspetti di geopoetica in Montale e Celan (Mimesis 2009). Ha inoltre curato le raccolte di saggi Geopoetiche. Studi di geografia e letteratura (con M. Mastronunzio, Unicopli 2011), Translatio/n. Narration, Media and the Staging of Cultural Differences (con M. Rössner, Transcript 2012) e l’antologia Die Erschließung des Lichts. Italienische Dichtung der Gegenwart (con Michael Krüger, 2013). Per Giangiacomo Feltrinelli Editore ha pubblicato, nella collana digitale Zoom Poesia, Un esilio perfetto (2015).