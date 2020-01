Venerdì 24 gennaio torna per la seconda serata di stagione di “Balkanimals” al Mercato Sonato, il format dove centrali sono i beat tipicamente balcanici, si esibirà la band siciliana Zaraf. Dopo aver condiviso i palchi isolani con svariati artisti, tra cui i Matrimia, Sollima e Roy Paci, la band nel 2017 sti stabilisce a Bologna con una nuova formazione, pensata per unire la tradizione dell’est a generi squisitamente occidentali come il funk, il surf, passando per la musica dance e la d&b. Dal sound deciso e ricco di sfumature, al Mercato Sonato la band propone il nuovo album “Neon”.

Chiude la serata Dj Pravda.