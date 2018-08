Appuntamento DOMENICA 9 Settembre dalle ore 16,30 presso Tenuta Bettozza Via Moglio, 50 Borgonuovo di Sasso Marconi (BO)!

(N.B. in caso di maltempo sarà rinviato a sabato 15 settembre)



Bambini e Famiglie in Vendemmia alla Tenuta Bettozza

Un'esperinza immersiva e indimenticabile ...fra arte, natura. tradizioni popolari, magia e tanto da fare!



La raccolta e la pigiatura dell'uva sono sempre stati fra i più attesi e folcloristici eventi della vita contadina.



Dopo avere vendemmiato e pigiato in compagnia, con i cavalletti del Ca' la Ghironda - ModernArtMuseum, i Bambini e le Famiglie dipingono il paesaggio settembrino dei Colli Bolognesi durante Benvenuta Vendemmia!



"I gestori della Tenuta Bettozza e i collaboratori vi accoglieranno con entusiasmo e conviviale amicizia, con l'augurio che l'emozione della festa, unita all'esperienza concreta della vendemmia e della pigiatura, possano rallegrarvi nel ricordo di ormai rari momenti tipici e indimenticabili della vita campagnola da potere condividere con tutta la famiglia!

I vostri bambini ne usciranno esausti ma felici, per davvero! "



Un pomeriggio di Festa dedicato all'uva, alla raccolta, alla pigiatura, alle tradizioni popolari ed anche a insolite esperienze artistiche.

E per i più grandi: degustazione di Vino dei Colli Bolognesi!

Mosto pigiato per tutti!



Musiche e Danze paesane della tradizione popolare

Spettacolo di Magia



Segue cena campagnola ai sapori e profumi dell'uva, con vista sui Colli e su San Luca!



PROGRAMMA



16:30 La vendemmia in allegria!

accoglienza, regole generali e spiegazione della buona pratica di raccolta dell'uva;

attività pratica e gare di velocità!

Il lavoro della terra, sarà allietato da musiche e danze popolari, spettacoli di magia da condividere in compagnia!



17:30 - 19:30

I bambini pigiano l'uva; i grandi degustano il vino; gli astemi assaggiano il mosto mentre, in un crescere di ritmo e di melodie popolari tutti i partecipanti vengono avvolti dalla vivace atmosfera tipica delle feste tradizionali dedicate al raccolto, di cui la vendemmia è fra le più attese dell'anno!



In un crescere di emozioni e di allegria, i bambini sperimentano anche la pittura con il mosto, per poi dedicarsi al fascino della pittura "en plein air" dipingendo dal vivo, con cavalletto, tavolozza e pennello, la festa dell'aia e i meravigliosi Colli Bolognesi sapientemente coltivati a vite.



Contributo di partecipazione a tutte le attività del pomeriggio € 8,00 adulti e bambini (dai 3 anni di età);



Nota bene: ricordarsi di portare con sè le fobici per la vendemmia e di vestirsi da contadini, senza tralasciare i dettagli delle bratelle, del cappello di paglia e dell'immancabile camicia a scacchi! Portare anche un asciugamano e un cambio completo di calze e scarpe peri bambini!

-----------------------------------

Al termine, le famiglie possono consumare la CENA prenotando in anticipo alla Tenuta Bettozza Via Moglio, 50

Borgonuovo di Sasso Marconi (BO) www.bettozza.it .tel. 3356004811 - info@bettozza.it



Menù Benvenuta Vendemmia:

Antipasti misti, crostini, verdure ecc.

Bis di primi: gramigna alla salsiccia e Risotto all’uva

Grigliata mista, coppone, salsiccia, costolone, pollo

Ciambella all’uva

Gelato, caffé e ammazzacaffé (la nostra grappa)

Vini della Tenuta Bettozza, a scelta su 15 vini a disposizione

€ 22,00 adulti;

….

Baby Menù:

Pizzette e crescente e mortadella

Gramigna con salsiccia o pomodoro o in bianco a richiesta

Salsiccia alla griglia e patate al forno

Ciambella all’uva

Gelato

Acqua

€ 12,00 bambini;

------------------------------------------

In collaborazione con:

Sezione didattica del Ca' la Ghironda - ModernArtMuseum

www.ghironda.it



Info e prenotazioni per l'esperienza della vendemmia

051.757419 - didattica@ghironda.it