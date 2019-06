Pomeriggio dedicato ai bambini: "La via del cavaliere"

Anche quest'anno il Palio del Torrione propone un programma adatto anche ai più piccoli.



Tutte le attività programmate per sabato 15 giugno sono a misura di famiglia, ma la domenica è pensata proprio per i più piccoli!



A partire dalle ore 16.00, infatti, sarà possibile visitare l'accampamento e vivere la magia dell'investitura dei cavalieri! Compagnia d'Arme del Santo Luca, infatti, presenta un percorso interattivo per bambini e bambine (ma anche per gli adulti!) al termine del quale sarà proprio il protagonista ad essere investito cavaliere!



Per le strade del paese, inoltre, saranno dislocati altri giochi per grandi e piccini, a cura di I Giochi di Un Tempo - Dado d’Oro aps.



Alle 18.30, invece, siete tutti invitati al grande spettacolo di burattini presentato dal Teatro Del Drago: "Il rapimento del principe Carlo".



Alle 21.00 lo stupefacente spettacolo "Le cerighe", presentato dalla Compagnia del drago nero



Saranno inoltre attivi diversi punti ristoro.



Per il programma completo della manifestazione e per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare la nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/PalioDelTorrioneBubanoBo/