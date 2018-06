Pomeriggio dedicato ai bambini: trame di storia

Una giornata ricca di appuntamenti, storie e storia.



Ogni mezz'ora, a partire dalle 16.00, al Torrione Sforzesco, laboratori per bambini dai 5 anni in su:

-Telaio (20 posti disponibili, ore 16.00 e ore 17.30)

-Herbaria (15 posti disponibili, ore 16.30 e ore 18.00)

-Inventore (15 posti disponibili, ore 17.00 e ore 18.30)

Ciascun laboratorio ha una durata di 30 minuti e si ripeteranno a rotazione. Chiediamo puntualità. I posti per ogni laboratorio sono limitati, è possibile prenotare gratuitamente.



Ore 19:00, presso il giardino della scuola materna "Sacra Famiglia": Spettacolo interattivi per bambini e ragazzi "Fabula Jocando"



Presso il Torrione Sforzesco sarà inoltre allestito un accampamento, dove sarà possibile visitare la tenda dell'erborista-levatrice, e la tenda dell'astrologo-inventore, dove potrete costruire il vostro orologio solare. In questo luogo ci saranno anche tanti bellissimi #giochi da fare!



Inoltre, passeggiando per le strade, sarà possibile vedere antichi mestieri, fra cui la ricostruzione della fabbricazione della carta con metodo fabrianese e la stampa a caratteri mobili di Gutenberg.



Tutti gli animatori saranno disponibili a rispondere ad ogni domanda vostra e dei vostri bambini!



Saranno inoltre presenti quattro luoghi in cui poter mangiare.



Alle ore 20.30, in Piazza Dante Cassani: Mini Palio dei Ragazzi. Giochi organizzati per bambini.



Alle 21.00, in Piazza Dante Cassani: Grande spettacolo conclusivo. La Compagnia del "G.A.M.S." presenta: "Genesi... L'Inizio... La Creazione... La Vita".



L'evento si svolgerà anche in caso di pioggia, in quanto sono presenti anche spazi coperti.



L'evento è gratuito.



Vi aspettiamo!