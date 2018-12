La band Piazza Grande omaggia Lucio Dalla

Per festeggiare le suggestive luminarie di Bologna dedicate ai testi di Lucio Dalla la band Piazza Grande torna al Cortile Cafè per un nuovo concerto dedicato al meraviglioso repertorio di Dalla.

La band capitanata dal cantautore Stefano Fucili, lanciato da Lucio alla fine degli anni novanta e coautore con e per Lucio del Brano Anni Luce (album Luna Matana), festeggia al Cortile un anno ricco di soddisfazioni con numerosi concerti in piazze e teatri di tutta Italia sempre all'insegna del repertorio di capolavori di Dalla.

Lo scorso 6 settembre Piazza Grande ha fatto da band resident per il concerto "Bologna suona e canta Dalla" con tanti ospiti collaboratori e amici di Lucio come Iskra Menarini, Riccardo Majorana, Bracco di Graci e molti altri, evento organizzato dalla Fondazione Lucio Dalla col comune di Bologna con la direzione artistica di Marcello Balestra.

Insieme a Stefano Fucili (voce e chitarra) il 29 dicembre al Cortile Cafè saranno sul palco Tommy Graziani (batteria), Roberto Panaroni (basso) e Danilo Lovino (tastiere).

Durante il concerto Stefano Fucili presenterà il singolo "Chiara 2k18" nuova versione del suo brano che fu pubblicata 20 anni fa dalla Pressing di Lucio Dalla.

