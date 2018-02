Bandabardò, il live bolognese a marzo

Sabato 24 marzo i Bandabardò dal vivo all'Estragon

La Bandabardò ritorna all'Estragon! Con i suoi oltre 1500 concerti alle spalle e alle soglie del compimento, come il nostro locale, dei 25 anni di attività, la Bandabardò può dirsi a buon diritto una delle live band più vitali in Italia. I suoi concerti sono feste straripanti d’affetto: il pubblico partecipa numerosissimo, cantando infaticabile ogni canzone, duettando continuamente con gli artisti sul palco, senza perdersi un solo verso, in uno scambio d’intesa che non smette mai di sorprendere anche la Banda stessa.