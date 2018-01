Bando Poverarte teatro 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

BANDO PoVERARTE 18_ SEZIONE TEATRO Scadenza: 14 Febbraio 2018 Il Poverarte - Festival di tutte le Arti torna nel 2018 con l’edizione 3 1/2 dal 14 al 21 aprile 2018 a Bologna. Questa manifestazione organizzata da un nucleo di associazioni under 30, si pone come obiettivo la valorizzazione di tutti i movimenti artistici indipendenti che convivono in una delle città più attive a livello artistico d’Italia e di Europa: Bologna. Con Poverarte Festival si intende realizzare una rassegna: • Dove qualunque artista, affermato o alle prime armi, può candidarsi a partecipare presentando la propria opera relativa al suo settore espressivo, senza essere escluso in partenza perché il suo lavoro è fuori genere. • Dove l’artista viene valutato per ciò che propone, non solo per il curriculum. • Che sia accessibile a tutti, con prezzi d’ingresso agli eventi moderati. • Generata dal lavoro condiviso di un gruppo di artisti. Aperto fino al 14 Febbraio il bando per la Sezione Teatro. La sezione teatrale del Poverarte - Festival di tutte le arti, diretta dalla compagnia bolognese Teatro dei Servi Disobbedienti, si svolgerà dal 14 al 18 aprile presso Ateliersì (www.ateliersi.it), in via San Vitale 69 a Bologna. Verranno selezionati quattro spettacoli teatrali e quattro performance site specific che saranno coinvolte in cinque giorni di workshop, spettacoli e incontri aperti. Tutti i gruppi sono invitati a partecipare per l’intera durata del festival. La giornata di apertura del festival, il 14 aprile, sarà dedicata a FLUSSO, un happening dentro il quale confluirà il lavoro di molte persone che per più di un mese si incontreranno attraverso i workshop, dal titolo comune #ERAVOLUTO, per apprendere, riflettere, sperimentare, creare nell'ambito performativo multimediale. Per dare il via al processo creativo si partirà da un punto comune, qualcosa di molto semplice, un oggetto fisico che si colleghi concettualmente alle pratiche performative contemporanee: lo SCOTCH, il nastro adesivo. Scambio e Condivisione sono le parole chiave del Poverarte – Teatro. Per questo motivo non ci saranno premi né classifiche. Lo scopo è quello di valorizzare la poetica di ogni gruppo partecipante e offrire l’occasione per metterla in condivisione con altri artisti, arricchendosi vicendevolmente. La sezione teatrale si svolgerà interamente in uno spazio dedicato: AtelierSì. Qui gli artisti avranno a disposizione una grande sala che sarà sede dei workshop la mattina, di prove e allestimento dello spazio il pomeriggio, e di spettacolo la sera. Ai workshop potrà assistere un pubblico limitato di uditori, che pur non partecipando attivamente avrà la possibilità di osservare il lavoro svolto. Gli artisti partecipanti, dunque, non si metteranno in gioco solo nelle ore della loro performance, ma per tutta la durata del festival. PER SPETTACOLI TEATRALI si richiede che • Ogni compagnia presenti uno spettacolo aperto al pubblico della durata minima di 50 min. • Ogni compagnia sia presente per l’intera durata della sezione teatrale del festival (dal 14 al 18 aprile compresi). • Ogni compagnia conduca un workshop gratuito legato al proprio metodo di lavoro per le altre compagnie, della durata di 3 ore. • Tutti gli attori si impegnino a partecipare a tutti i workshop in un’ottica di scambio e condivisione. Possono partecipare al bando per gli spettacoli teatrali compagnie provenienti da tutto il territorio europeo e di qualunque genere teatrale. PER PERFORMANCE SITE SPECIFIC si richiede che: • Ogni artista o gruppo di artisti crei una performance originale da allestire negli spazi dell’Ateliersì (per info vedi http://ateliersi.it/si/spazi/ ) ispirandosi al tema fornito dall’organizzazione: l’oggetto SCOTCH, o nastro adesivo. • Ogni artista o gruppo di artisti sia presente per l’intera durata della sezione teatrale del festival (dal 14 al 18 aprile compresi). • La durata della performance non sia inferiore ai 20 min Possono partecipare al bando per performance artisti o gruppi di artisti operanti sul territorio bolognese. Gli artisti selezionati avranno la possibilità di partecipare ai workshop diretti dalle compagnie teatrali ospiti. info: BANDO POVERARTE – SEZIONE TEATRO Scadenza: 14 febbraio 2018 alle ore 23:59 La partecipazione al bando è gratuita. Email: teatro.poverarte@gmail.com Sito: www.poverarte.it Fb: Poverarte - Festival di tutte le arti In allegato il bando integrale in PDF.