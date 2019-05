Bar condicio live alla Fattoria di Masaniello

Sesta e ultima puntata (per ora) di Bar Condicio a La Fattoria di Masaniello in via Pirandello 6!Viste le condizioni meteo incerte, c'è un piccolo cambio di programma: appuntamento SABATO 25 APRILE, sempre alle 18.30.



Tanti gli ospiti per la festa finale, all'aperto e con un aperitivo speciale a base di street food, frittura e grigliata di carne! Saranno con noi Vincenzo Branà, presidente del circolo Arcigay Il Cassero LGBTI Center, Leo Tormento Pestoduro, storico batterista degli Skiantos, la musica di Jack Cantina e alcuni sketch dell'attore Niccolò Fettarappa Sandri.



Come sempre ci saranno dei giochi che coinvolgeranno anche il pubblico presente e i nostri immancabili partner Winelivery e Il Regaz di Bolo.



Per interagire con noi anche da casa ci sarà la diretta Facebook su questa pagina!



La puntata andrà in onda su Radio Città Fujiko (103.1 FM) il giovedì successivo alle 13.30