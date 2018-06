Il duo pop rap bolognese “Fuorionda128” al Baraonda

Venerdì 15 giugno, a partire dalle 23 in poi, all’interno dell'evento "SWAGGAMI" in programma nella nuova discoteca Baraonda in via dello Spot 4 a Rastignano, sul palco salirà il duo pop rap bolognese “Fuorionda128”, ovvero POJO - Giovanni Poli, e XELA - Alex Stortini.

Dopo vari singoli pubblicati su youtube, "Fuorionda 128" nel Novembre 2012 escono con il primo disco: “Per ogni sogno che ho”. Nello stesso anno inizia la collaborazione con lo staff di “Fuoricorso”, che da sempre anima la “Movida Bolognese”, coinvolgendo soprattutto il mondo universitario. Nella primavera 2013, partecipano alle selezioni di “AreaSanremo” con il brano inedito: “Una vita da numeri uno”. Nel gennaio 2014 sono stati selezionati tra i 24 artisti in gara al “Trofeo Roxi Bar” di Red Ronnie.