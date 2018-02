"Il barbiere a fumetti": il Barbiere di Siviglia attraverso immagini, animazioni e suoni

Venerdì 23 Febbraio 2018 – ore 21,15



Atti Sonori – Orchestra del Baraccano di Bologna

IL BARBIERE A FUMETTI

con 10 musicisti

Ideazione e direzione Giambattista Giocoli



Arrangiamenti musicali Fabio Codeluppi e Giambattista Giocoli

Disegni manga Tsukishiro YuKo - Colorazione in digitale Michele Cerone



La storia del Barbiere di Siviglia di Rossini attraverso immagini, animazioni e suoni.

Il Barbiere a fumetti, in tournée in Italia e all’estero, nasce da un’idea musicale: la suite di Vincenzo Gambaro sulle musiche dell’Opera di Rossini, arrangiata per orchestra a fiati. A questa versione musicale il Maestro Giambattista Giocoli ha pensato di affiancare l’intricata storia di Rosina attraverso i disegni inediti della mangaka giapponese Tsukishiro Yuko.

Due linguaggi apparentemente lontani, uniti però dal racconto e dall’espressività. La lirica si tuffa nella contemporaneità del fumetto giapponese, l’immediatezza dell’arte visiva si intreccia con il sonoro, restituendo una versione dell’opera nuova ed originale che sa parlare a tutti. I nuovi arrangiamenti che ATTI SONORI ha prodotto per orchestra da camera hanno dato vita ad una nuova partitura per 10 parti reali, in cui l’opera viene spogliata delle parti recitative e mette in scena solo la musica, mentre i fumetti vengono proiettati su un fondale scenografico e raccontano la storia attraverso la suggestione delle immagini.



Ingresso:

Intero € 15 | Ridotto € 12 | Studenti € 7 (gruppi scuola)



Per prenotazioni o informazioni contattataci al numero 380 7722998 o inviaci una e-mail all'indirizzo info@giostrafilm.it