“Battiferro finché caldo”: l'estate al Sostegno del Battiferro

Sabato 30 giugno inaugurazione della settima stagione estiva “Battiferro finché caldo” al Sostegno del Battifero. Sarà una grande festa per presentare il ricco calendario creato dall’Associazione Vitruvio, grazie alla collaborazione del Comitato Salviamo il Navile, del Museo del Patrimonio Industriale e tante organizzazioni e artisti impegnati nell’ambito della musica, della danza e del teatro per animare il Battiferro e valorizzare una zona che conserva una ricca e importante storia legata alle vie d’acqua di Bologna.

Il Battiferro sarà aperto dalle ore 20 e sarà possibile cenare presso la zona-bar e l'area griglie fai-da-te. A tutti i partecipanti saranno offerte salsicce bruschette (un piatto a testa, fino a esaurimento disponibilità) da grigliare in autonomia. Poi musica, teatro, danza, ma anche tigelle, piadine e patate fritte.

Durante la serata saranno presentate in “pillole” le rassegne che ci accompagneranno durante l’estate:

Canal Burlesque Anni 20,40, 60, 80 - Le ballerine di Burlesque del gruppo BB Burlesque presentano le performance di teatro e danza con il Sostegnarolo Brunone (interpretato da Gabriele Baldoni) declinandoli in maniera diversa per ogni decade proposta. Il format è dedicato alla storia della navigazione bolognese, con affascinanti esibizioni di burlesque, ha debuttato al Battiferro nel 2015, con grande successo di pubblico, ed è stato realizzato con il contributo dell'enciclopedico Stefano Gardini;

Un etto di Bologna – comicità, musica e visite a tema dedicate al cibo al Museo del Patrimonio Industriale, per raccontare Bologna e la sua tradizione;

Salsa… a la boloñesa – rassegna curata dallo storico gruppo Afrocaribe. Diverse le sonorità proposte: salsa, kizomba, kuduro, bachata, reggaetton, afrohouse;

Siamo angeli – La rassegna di concerti in omaggio ai grandi artisti oggi scomparsi: George Michael, Freak Antoni, Lucio Battisti e tanti altri;

Voci di Donna - una serie di concerti dove le migliori voci femminili si cimenteranno nei diversi generi musicali;

Eros(o) – rassegna che debutta nel 2018 a tema Eros, raccontato attraverso danza, comici, teatro;

Brasil Festival - XVI edizione – Nell’ambito della manifestazione al Battiferro si terrà la rassegna Grazie a Rio è Venerdì.

Festival “Klezmer & Dintorni” – XI edizione - Proporrà musica di tradizione popolare, dai Balcani alla penisola iberica. Ci sarà la tradizione yiddish, ma non solo.

Ingresso libero, con consumazione minima richiesta € 5,00

sabato 30 giugno

dalle ore 20.00 - Grande festa di inaugurazione stagione estiva "Battiferro finché caldo" 2018



LUGLIO

martedì 3

dalle ore 20.00 - Apertura Battiferro - con possibilità di cenare sul posto

ore 21.00 Lezione di Kizomba livello intermedio con Sandra, Marc e Sara Iacobacci

ore 22.00 Inizio serata Afrocaribe

mercoledì 4

ore 20.00 Visita guidata al Museo del Patrimonio Industriale: Quando il Cibo viaggiava sul Navile: racconti di viaggio tra Sette e Ottocento - per Un Etto di Bologna

ore 21.00 Il primo canale non si scorda mai - per "Un Etto di Bologna"

giovedì 5

dalle ore 20.00 - Apertura Battiferro - con possibilità di cenare sul posto

ore 21.00 Canal Burlesque Anni 20

venerdì 6

dalle ore 20.00 - Apertura Battiferro - con possibilità di cenare sul posto

ore 21.00 Ana Flora e Ivete Souza - concerto per Grazie a Rio è venerdì - Brasil Festival

sabato 7

dalle ore 20.00 - Apertura Battiferro - con possibilità di cenare sul posto

ore 21.00 Star People - for the love of George - Concerto per "Siamo Angeli"

martedì 10

dalle ore 20.00 - Apertura Battiferro - con possibilità di cenare sul posto

ore 21.00 Lezione di Kizomba livello intermedio con Sandra, Marc e Sara Iacobacci

ore 22.00 Inizio serata Afrocaribe

mercoledì 11

dalle ore 20.00 - Apertura Battiferro - con possibilità di cenare sul posto

ore 21.00 APOSA: Cosa c'è sotto i sotterranei? - spettacolo con Dondarini e Dalfiume per Un Etto di Bologna

giovedì 12

dalle ore 20.00 - Apertura Battiferro - con possibilità di cenare sul posto

ore 21.00 Forrò Miòr: nota Forrò Band - concerto per Grazie a Rio è venerdì - Brasil Festival

venerdì 13

dalle ore 20.00 - Apertura Battiferro - con possibilità di cenare sul posto

ore 21.00 Tributo a Martinho da Vila con Patricia de Assis Samband - concerto per Grazie a Rio è venerdì - Brasil Festival

sabato 14

dalle ore 20.00 - Apertura Battiferro - con possibilità di cenare sul posto

ore 21.00 Verderame - concerto per "Siamo Angeli"

martedì 17

dalle ore 20.00 - Apertura Battiferro - con possibilità di cenare sul posto

ore 21.00 Lezione di Kizomba livello intermedio con Sandra, Marc e Sara Iacobacci

ore 22.00 Inizio serata Afrocaribe

mercoledì 18

dalle ore 20.00 - Apertura Battiferro - con possibilità di cenare sul posto

ore 20.00 Visita guidata al Museo del Patrimonio Industriale: Il freddo che piace. Storia del gelato artigianale a Bologna

ore 21.00 Il primo canale non si scorda mai spettacolo per "Un Etto di Bologna"

giovedì 19

dalle ore 20.00 - Apertura Battiferro - con possibilità di cenare sul posto

ore 21.00 Canal Burlesque Anni 40

venerdì 20

dalle ore 20.00 - Apertura Battiferro - con possibilità di cenare sul posto

ore 21.00 Manguetto Band e Nelson Machado - per "Grazie a Rio è venerdì" - Brasil Festival

sabato 21

dalle ore 20.00 - Apertura Battiferro - con possibilità di cenare sul posto

ore 21.00 - A Glass of Winehouse - per "Siamo Angeli"

martedì 24

dalle ore 20.00 - Apertura Battiferro - con possibilità di cenare sul posto

ore 21.00 Lezione di Kizomba livello intermedio con Sandra, Marc e Sara Iacobacci

ore 22.00 Inizio serata Afrocaribe

mercoledì 25

dalle ore 20.00 - Apertura Battiferro - con possibilità di cenare sul posto

ore 20.00 "Pane e pasta a Bologna: dai mulini alle moderne tecnologie"

ore 21.00 MOLINE: cosa c'è sotto i sotterranei? con Dondarini e Dalfiume - per Un Etto di Bologna

giovedì 26

dalle ore 20.00 - Apertura Battiferro - con possibilità di cenare sul posto

ore 21.00 Poeros - per "EROSo"

venerdì 27

dalle ore 20.00 - Apertura Battiferro - con possibilità di cenare sul posto

ore 21.00 Delle due, LUNA - spettacolo ed eclissi di Luna dal Battiferro

sabato 28

dalle ore 20.00 - Apertura Battiferro - con possibilità di cenare sul posto

ore 21.00 - Enrico Farnedi canta Lucio Dalla - concerto per "Siamo Angeli"

martedì 31

dalle ore 20.00 - Apertura Battiferro - con possibilità di cenare sul posto

ore 21.00 Lezione di Kizomba livello intermedio con Sandra, Marc e Sara Iacobacci

ore 22.00 Inizio serata Afrocaribe