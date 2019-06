Battiferro finché caldo, inaugurano le serate al Battiferro

Sabato 29 giugno inaugurazione stagione estiva Battiferro finché caldo. Ad aprire in musica le serate al Battiferro saranno i Bleecker Street, un trio acustico che fa uno straordinario tributo a Simon and Garfunkel.

Lo stesso nome del gruppo nasce da un pezzo scritto nel 1964 dal popolare duo folk statunitense. Bleecker Street è il nome di una strada del Greenwich Village, a New York. Prende il nome da una famiglia - quella dei Bleeckers - che possedavano una fattoria in quella zona, agli inizi del 1800. Le periferie del mondo si somigliano, così le storie cantate di una periferia urbana americana incontrano un quartiere che con questa periferia ha molto in comune: il Quartiere Navile. Il mattone rosso del profilo urbano, un’antica tradizione industriale legata anche alla presenza dell’acqua, il fermento intellettuale e politico, la vocazione universitaria (nel quartiere Navile in piena espansione proprio in questi ultimi anni). Il trio Bleeker Street attraverso la rilettura del repertorio di Paul Simon ripercorrerà alcune tappe del folk americano degli anni Cinquanta e Sessanta nelle sue intersezioni con il rythm & blues e il rock ‘n’ roll delle origini (formazione: Elio Pugliese, chitarra folk e voce; Frida Forlani, voce e percussioni; Daniele Gozzi, contrabbasso).

A presentare i testi eseguiti dal gruppo e le affinità con il territorio bolognese sarà Lucio Mazzi, storico del rock.

Durante la serata saranno presentate in “pillole” le rassegne che ci accompagneranno durante l’estate.

Dalle ore 20.00 apertura Battiferro, a seguire concerto

Ingresso libero, con consumazione minima richiesta € 7,00

informazioni: tel. 329 3659446 - associazione.vitruvio@gmail.com

In caso di pioggia l’evento si svolgerà all’interno del Battiferro