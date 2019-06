BAUM Festival: live musicali, arti performative, mostre e workshop

Nel Parco del DLF torna BAUM, l’attesissimo concept festival nato nel 2015 in Bolognina da un’idea di baumhaus, che si propone di trasformare temporaneamente alcuni spazi del quartiere e della città per animarli attraverso la commistione di molteplici linguaggi artistici. Quest’anno il sottotitolo di BAUM Festival è “Difesa Contro le Arti Oscure” che vuole essere un invito a esplorare i luoghi, ad avere fantasia, ad uscire a giocare e divertirsi, ma soprattutto a non avere paura.

Il festival risponde alla paura con un rito collettivo per sconfiggere le arti oscure con una proposta culturale ricercata, contemporanea e trasversale a differenti linguaggi artistici: live musicali, arti performative, mostre, presentazioni interdisciplinari e workshop compongono il calendario di eventi e iniziative totalmente gratuite e accessibili a tutte e tutti.

Ricco il programma di concerti gratuiti nell’area dedicata nei pressi della Tettoia del Parco (lato via Stalingrado): venerdì 7 giugno dalle ore 18, una giornata dedicata all’hip hop, aperta dal live set di DJ Fonzie a cui seguiranno i live di Jay Jhona & OTM, En?gma & Kaizen, e Claver Gold. Sabato 8 giugno, dopo il DJ Set di NEU Radio, è la volte di Pashmak, di Campos e Any Other, mentre domenica 9, già dal primo pomeriggio, il parco sarà animato dalla pittura sonora di Angelo Sicurella e Igor Scalisi Palminteri, poi ancora Emanuele Triglia e Forelock & Arawak. Non mancheranno laboratori, workshop, talk, performance, i Food Truck e il cinema, con la proiezione all’Arena Puccini del film fantastico “La Storia Infinita” di Wolfgang Petersen. Ingresso gratuito