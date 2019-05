Bazzano Sport&Food Festival:sport, giochi e burattini

Sabato 1 e domenica 2 giugno appuntamento a Bazzano con la prima edizione del Bazzano Sport&Food Festival, una due giorni di sport, giochi e divertimento che avrà come cornice l'area verde dello Stadio Enrico Berlinguer di Bazzano (Viale dei Martiri 2). L'evento nasce dall’unione di due importanti manifestazioni del territorio: il “Soccer Day”, storico torneo open di calcio a cinque - all'edizione numero ventuno - organizzato dal gruppo autonomo Kings of the Valley in collaborazione con la U.S. Bazzanese calcio 1923 a.s.d., ed il “Memorial Gustavo Lipparini”, torneo amatoriale ideato dalla Bazzanese in ricordo del suo indimenticato vicepresidente e tifoso Gustavo Lipparini, per più di trent’anni figura di spicco dello sport a Bazzano.

Se le sfide sul rettangolo verde scandiranno a tempo pieno il fine settimana, il BAZZANO SPORT&FOOD FESTIVAL asprira a diventare una grande festa aperta a tutti, un momento di condivisione e partecipazione dedicato all'intero territorio – in quest'ottica il coinvolgimento di tantissime realtà ed associazioni locali, sportive e non – che proporrà iniziative di svago ed intrattenimento per tutta la famiglia.

Fra queste l'appuntamento con il MERCATINO MAMME – La cultura del riuso, format ideato da BolognaBimbi che dalle 9.30 alle 19.30 vedrà la presenza di oltre 40 postazioni (20 differenti ciascuna giornata) dedicate all'universo dell'usato bimbi, dove sarà possibile trovare giocattoli, accessori per neonati, arredamento camerette, culle, abbigliamento per piccoli e premaman, giochi e libri per bimbi e molto altro ancora.

Per i piccoli ospiti dell'evento sarà presente una SPAZIO BIMBI con tappeti elastici e gonfiabili: da non perdere inoltre gli appuntamenti di sabato con il Teatro dei Burattini a cura dell'Associazione Teatro La Garisenda, che in una serie di divertenti rappresentazioni (ore 15.30, 16.30 e 17.30) porterà in scena le maschere della tradizione bolognese e l'angolo truccabimbi, e di domenica (dalle 15 alle 18) con la magia e gli spettacoli di bolle di sapone a cura del Mago Leo, recente protagonista del talent show televisivo "Italia's Got Talent".

A disposizone del pubblico anche un'AREA FOOD, con una golosa carrellata di specialità gastronomiche selezionate dai Beer Brothers On The Road, realtà bolognese da anni specializzata nell'organizzazione di eventi con protagonisti i cibi di strada: comodamente seduti ai tavoli si potranno così provare le piadine d'autore firmate dagli artigiani di TPOH, il super barbecue di Mad For BBQ da Rimini, primi piatti della tradizione emiliana con pasta tirata a mano al momento e, per chiudere in dolcezza, crepres, zucchero filato e waffles artigianali.

Immancabile l'INTRATTENIMENTO MUSICALE, curato dai DJ di Radio 1088, Web Radio underground di Bologna partner dell'evento. Il sabato sera, a partire dalle ore 21, spazio invece alla musica live con il coinvolgente rock dei The Brotherhood.

Il BAZZANO SPORT&FOOD FESTIVAL è un evento di promozione sportiva e sociale a cura dell'U.S. BAZZANESE calcio 1923 Associazione Sportiva Dilettantistica organizzato in collaborazione con il portale BolognaBimbi, il gruppo autonomo Kings of the Valley ed i Beer Brothers On The Road con il Patrocinio di Polisportiva Savignese e Comune di Valsamoggia.

L'ingresso all'evento e le attività di animazione gratuiti.

PROGRAMMA

SABATO 1 GIUGNO

Apertura evento: 9.30 – 22.30

Spazio bimbi e Area Food: 9.30 – 22.30

Ore 9.30 – 19,30

MERCATINO MAMME – La Cultura del Riuso

Ore 15.30, 16.30 e 17.30

TEATRO DEI BURATTINI

Ore 15-18

TRUCCABIMBI

Ore 21

Concerto THE BROTHERHOOD

DOMENICA 2 GIUGNO

Apertura evento: 9.30 – 22.30

Spazio bimbi e Area Food: 9.30 – 22.30

Ore 9-21

SOCCER DAY 2019

Ore 9.30 – 19,30

MERCATINO MAMME – La Cultura del Riuso

Ore 15-18

MAGIA E BOLLE DI SAPONE