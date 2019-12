BB soul band per Paol party

“PAOL WINTER PARTY ! ” raccolta fondi per la Pubblica Assistenza di Ozzano Emilia e San Lazzaro, Sabato 7/12/19 alla "Sala Primavera" di Ozzano Emilia ! Ho scelto per questa coinvolgente serata dalla nobile finalità musicisti esperti e talentuosi ! Alberto Zapparoli alla batteria, Francesco Passerini al basso, Joe Bosi alla chitarra, Marco Rossi alle tastiere, Luca Soddu al sax ! E’ sempre meglio trattarsi bene, giusto ? Vi ricordo il numero per prenotare: 3470019431. Non mancate !!!