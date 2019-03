bcbf off. nero, il gatto di parigi di osvaldo soriano

"Nero è un gatto tranquillo, distante, a volte

rude, senza essere maleducato. Io e papà andammo

a prenderlo un pomeriggio alla Società

per la protezione degli animali di Parigi. Eravamo

arrivati in Francia qualche tempo prima, e io mi

sentivo molto solo, non riuscivo a capire perché

avessimo lasciato Buenos Aires così di fretta."





La confraternita dell'uva ha organizzato alcuni eventi OFF durante i giorni del Bologna Children's Book Fair.

Giorgia Tribuiani e Giulia Taddeo ci racconteranno Nero, il gatto di Parigi, primo libro per ragazzi dello scrittore argentino Osvaldo Soriano.





giovedì 4 aprile, ore 19.00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





IL LIBRO: "Quella che racconta Nero, il gatto di Parigi è la storia di un'amicizia speciale, capace di creare un ponte tra due solitudini: quella di un gatto randagio e scostante e quella di un bambino sradicato dalla propria terra a causa di una feroce dittatura.

La loro amicizia li condurrà a vivere una strepitosa avventura grazie a un legame che valica i confini attraverso l'immaginazione, e trasporta i suoi protagonisti di là dal mare, dall'Europa all'Argentina, da Parigi a Buenos Aires.

Nero, il gatto di Parigi è una favola senza tempo, fatta di amore per la libertà e per la propria terra, una storia velata di nostalgia ma ricca di poesia e di speranza, in grado di incantare i lettori di ogni età".





L'AUTORE: Osvaldo Soriano (1943-1997) è considerato uno dei maggiori scrittori latino americani. Nato a Mar del Plata, celebre appassionato di gatti e di calcio, vive con la sua famiglia in varie città dell’Argentina fino a stabilirsi nel 1969 a Buenos Aires. In seguito al colpo di Stato del 1976 decide di trasferirsi in Europa, prima in Belgio e poi a Parigi. Tornato in Argentina nel 1984, grazie ai suoi libri conosce un enorme successo di critica e di pubblico.

Tra le sue opere, Triste, solitario y final, Mai più pene né oblio, Quartieri d’inverno e La resa del leone.

Nero, il gatto di Parigi, è il suo primo libro per ragazzi.