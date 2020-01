Beatrice Zerbini presenta il suo libro "In comode rate"

Sabato 11 gennaio, a partire dalle ore 18:00, appuntamento con la poesia di Beatrice Zerbini per la presentazione della raccolta "In comode rate" (Interno Poesia, gennaio 2020) presso la libreria Coop Zanichelli di Bologna, con la partecipazione dell’attore e conduttore televisivo Giorgio Comaschi e il giornalista Alessandro Dall'Olio.



Info libro

"In comode rate", l’opera prima di Beatrice Zerbini, è un libro d’amore e di amori, di incontri e separazioni, di folgorazioni e improvvise mancanze. Una raccolta che prende a prestito, attraverso un registro espressivo colloquiale e idiomatico, le redivive e gozzaniane “buone cose di pessimo gusto”; con uno sguardo umano, e dunque mai totalmente quieto, su una quotidianità che regala, non di rado, incomode circostanze, rate emotive da pagare a cadenza regolare, questo volume consegna una poesia in grado di fare innamorare. Come descrive Alba Donati nella prefazione: “abbiamo passato un secolo a interrogarci sulla poesia d’amore, se fosse ancora possibile, cioè possibile dare nuovi toni al suo linguaggio logoro. Ed ecco che spunta Beatrice Zerbini con una voce unica, nuova, ironica e profonda, che fa dell’amore ancora il campo conoscitivo di base”.