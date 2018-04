Beauty Queen 2018: la Drag Queen più bella d'Italia

Concorso Spettacolo per eleggere la Drag più bella d'Italia con la partecipazione di oltre 60 drag queen.



BEAUTY QUEEN 2018 - Quarta Edizione



Presenta: Simona Sventura

con la partecipaxione del Queen Sisters Staff

Special Guest: Gemma Jones

-22 Bellissime concorrenti

-18 Madrine organizzatrici

-10 Regioni in gara

Oltre 60 Drag Queen provenienti da tutta l'Italia, spettacoli, défilé e tanti ospiti speciali.

A BOLOGNA, dalle ore 20:30, presso la sala CANDILEJAS in Via Genunzio Bentini, 20.

Parte del ricavato sarà devoluto alla LILA, associazione per la lotta all'AIDS.

Info & Prenotazioni Cell. 338 1459580