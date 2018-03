Beergate raddoppia per St.Patrick: in tour The White Hag e Kinnegar

La festa di San Patrizio, patrono d’Irlanda celebrato il 17 marzo, è ormai entrata stabilmente nel calendario dei pub italiani; e Beergate propone, per il secondo anno consecutivo, un San Patrizio all’insegna della birra artigianale, portando in tour i rappresentanti dei migliori microbirrifici dell’isola. Dopo aver fatto conoscere il birrificio artigianale The White Hag in otto locali nel 2017, nel 2018 Beergate rilancia e raddoppia: saranno infatti due i birrifici presenti con i loro mastri birrai e il loro staff – The White Hag e Kinnegar – in ben quattordici locali di Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Veneto. «Si tratta di due produttori tra i più rinomati nel panorama della birra artigianale irlandese, che vantano numerosi riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale – spiegano i titolari di Beergate, i fratelli Marco e Luca Di Lella –, che ci facciamo orgoglio di aver scoperto tra i primi in Italia e che già abbiamo portato nel nostro Paese. Dopo il successo della St, Patrick’s Week dello scorso anno, dunque, vogliamo proporre una seconda edizione ancora più ricca».



Il sipario si alzerà mercoledì 14 marzo, quando lo staff dei due birrifici sarà presente per incontrare il pubblico a The Shamrock (Lecco) e Ines Stube (Nibionno, LC). Si prosegue giovedì 15 con Il Teatro delle Birre (Mantova), Lortica (Bologna), Rievoca Beer Drink&Shop (Vimodrone, MI), Il Porco (Corbetta, MI) e Fuori di Luppolo (Vigevano, PV); venerdì 16 con La Tana del Luppolo (Cavi di Lavagna, GE), Wild Rover Irish Pub (Castelfranco Emilia, MO), The Kitchen Inn (Galliate, No); per concludere sabato 17 a La Belle Alliance (Milano), Paddy’s Irish Pub (Creazzo, VI), La Petrarca (Graffignano, LO) e Xander Beer Brew Pub (Brescia). Numerose le iniziative organizzate nei pub: si va dalle degustazioni guidate, alle cene con piatti tipici irlandesi e birre in abbinata, ai concerti di musica folk irlandese.



The White Hag, birrificio di Ballymote guidato da Joe Kearns – già mastro birraio del noto birrificio americano Hopping Frog – è noto per la sua volontà di portare avanti l’antica tradizione birraria irlandese, vantando alcune specialità come la sour all’erica e la Irish Bog Ale – nonché il titolo di Best Irtish Brewery 2017. A poca distanza da lì, nel Donegal, ha sede Kinnegar, aperto nel 2013 da Rick LeVert e Libby Carlton, e che nonostante la giovane età si è già guadagnato svariati premi – forte anche di alcune produzioni uniche, tra cui la ale alla segale. Entrambi i birrai vedono con molto favore questo tour congiunto: «Già collaboriamo con i nostri vicini di Kinnegar da tempo – afferma Joe Kearns – tanto che quest’anno la nostra stout invecchiata in botte The Hare and The Hag si è aggiudicata il titolo nazionale di Best Collaboration Beer. Per cui per noi sarà fantastico essere in viaggio con loro». «Questa trasferta è un’estensione del nostro rapporto in patria – prosegue Rick LeVert –. Essendo piccoli birrifici insediati in una zona rurale, conosciamo bene l’importanza della collaborazione; ma ancor più importante è il divertimento di essere in tour insieme, dato che la birra è anche questo».



The White Hag, Kinnegar, Beergate e tutti i publican vi aspettano dunque dal 14 al 17 marzo per degustare diverse novità birrarie in compagnia dei loro creatori. Il programma completo delle serate e tutte le informazioni sono disponibili su http://stpatrickweek.blogspot.it/ (dove i dettagli saranno svelati nella decina di giorni precedenti l’arrivo dei birrai), sulla pagina Facebook St.Patrick week 2018 e su quelle dei singoli locali.