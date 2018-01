Befana a San Lazzaro: libri a tutti i bambini

La Befana torna in piazza Bracci per incontrare i piccoli sanlazzaresi. La simpatica vecchina, tanto attesa dai bambini, atterrerà nel villaggio di ghiaccio Iglù il giorno dell’Epifania e dalle 15 alle 17 resterà a disposizione dei suoi piccoli fan, con tanti giochi, filastrocche e storie.

Al posto di dolciumi e carbone, però, la Befana di San Lazzaro regalerà libri a tutti i bambini che verranno a trovarla. Volumi illustrati, filastrocche, fiabe e romanzi, adatti per piccoli lettori dai 2 anni fino all’adolescenza, saranno offerti e distribuiti da Mediateca Ragazzi, all’entrata del Palazzo Comunale.

Il divertimento per i più piccoli non finisce qui: la festa continua al museo della preistoria Donini con una serie appuntamenti “paleomitici”. Si comincia il pomeriggio di venerdì 5 gennaio, con “La calza dell’artista preistorico”, laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni che inizierà alle ore 16.00. Il 6 gennaio, invece, nuovo appuntamento con “Una paleomitica serata”, visita guidata serale del museo per adulti e bambini che avrà inizio alle ore 21.00. Per i più piccoli, invece, c’è la lettura animata e minilaboratorio "Lupo & Lupetto” di Nadine Brun-Cosme e Olivier Tallec, che si terràdomenica 7 gennaio alle ore 16.00, sempre al museo Donini (età consigliata: 3-5 anni). La prenotazione, per tutti gli appuntamenti, è obbligatoria al numero 051.465132, negli orari di apertura del museo.