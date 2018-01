Befana a Sasso Marconi: mattina al cinema e pomeriggio a teatro

Sabato 6 gennaio - Matinée al cinema e pomeriggio a teatro: festa dell'Epifania con doppio appuntamento dedicato ai bambini a Sasso Marconi

La città di Sasso Marconi festeggia l’Epifania con due momenti di intrattenimento e spettacolo dedicati ai più piccini.



Si comincia nella mattinata di sabato 6 gennaio con l’ormai tradizionale appuntamento al cinema promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue, sezione Sasso Marconi.

Alle 10 , al Cinema comunale si proietta "Emoji - Accendi le emozioni", un divertente cartoon che ha come protagonista Gene, un'emoji, ovvero una delle faccine con cui si comunicano i propri stati attraverso il web. Gene è incapace di controllare le proprie espressioni, e per questo sta mandando in tilt lo smartphone del giovane Alex, dove vive assieme alle altre emoticon... riuscirà Gene a trovare una soluzione per impedire il reset del telefono?

L’ingresso al cinema è gratuito - Dolcetti in omaggio a tutti i bambini!

Il pomeriggio è invece dedicato al teatro: alle 16 , al Teatro comunale, va in scena “Il canto del coccodrillo”, spettacolo a cura della Compagnia “Teatro Distinto”, adatto a bambini dai 6 anni in poi.

Descrivendo, con immagini e azioni, il rapporto affettivo che si instaura tra i due protagonisti, lo spettacolo affronta in modo ironico e delicato il tema della conoscenza e dell'accettazione di sé, aspetti necessari fin dai primi anni della socializzazione per affrontare il rapporto con l'altro e non essere travolti dalla paura delle proprie diversità.