La Befana arriva a Sasso Marconi

Lunedì 6 Gennaio - Matinée al cinema e pomeriggio a teatro: festa dell'Epifania con doppio appuntamento dedicato ai bambini a Sasso Marconi… e domenica 5 c’è anche l’escursione del CSI! A Sasso Marconi i festeggiamenti per l’Epifania iniziano domenica 5 gennaio con un’iniziativa promossa dalla locale sezione del CSI: un’escursione (facile e adatta a tutti) seguita da una festa attorno al falò, con balli, giochi e sorprese in attesa della Befana che, al suo arrivo, donerà una calza a tutti i bambini (nel volantino allegato sono disponibili tutte le informazioni sull’evento di domenica 5). Nella giornata di lunedì 6 gennaio sono invece in programma due momenti di intrattenimento e spettacolo dedicati ai più piccini. Si comincia in mattinata con l’ormai tradizionale appuntamento al cinema promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la sezione sassese di AVIS, l’Associazione Volontari Italiani Sangue.

Il film dell’Epifania 2020 è "Farmageddon", cartoon che riporta sul grande schermo la simpatica pecora combina-guai Shaun. In questo film un nuovo personaggio entra nel mondo senza parole della pecora più amata dai bambini: si tratta di un misterioso extra-terrestre precipitato con il suo UFO nella fattoria di Mossy Bottom... Insieme agli amici di sempre, Shaun si lancerà in un'avventurosa missione per aiutare la creatura aliena a tornare a casa... riuscirà nell'intento evitando il "Farmageddon" nella fattoria?

Proiezione unica ore 10 c/o il Cinema comunale (Piazza dei Martiri 5). Ingresso gratuito, dolcetti in omaggio ai bambini

Si prosegue nel pomeriggio con “Balloon”, spettacolo teatrale adatto a bambini dai 4 anni in poi, con Andrea Meroni e Fabio Lucignano. Si tratta di una produzione di "Collettivo Clown" e "Manicomics Teatro" che, mescolando pantomima, giocoleria e manipolazione di palloncini, proietterà i piccoli spettatori in una dimensione da favola…

Appuntamento alle 16 al Teatro comunale - Ingresso gratuito

Lo spettacolo fa parte della rassegna “Teatro Bimbi” 2019-20, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione “Cà Rossa”. Nel pomeriggio di lunedì 6 (dalle 15) si festeggia l'Epifania anche al Centro sociale di Borgonuovo: a ricreare un contesto di festa in attesa dell'arrivo della Befana, contribuiranno animazioni, giochi e la merenda a cura dei volontari del Centro sociale.