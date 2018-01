Casalecchio di Reno: si festeggia la Befana

5 e 6 gennaio 2018: tutte le iniziative per festeggiare insieme la Befana a Casalecchio di Reno. Ricco il programma di iniziative casalecchiesi dedicate ai più piccoli per festeggiare insieme l’arrivo della Befana. Vediamole nel dettaglio:

Venerdì 5 Gennaio

ore 18.30 Befanata nel Parco ritrovo presso il Municipio (via dei Mille, 9)

Appuntamento per bambini e adulti, alla ricerca della Befana nel Parco della Chiusa.

Ritrovo alle 18.30 davanti al Municipio e passeggiata (breve e facile) nel Parco, con animazione per i più piccoli. Al termine, festa con polenta, salsiccia, vin brulé e cioccolata calda per tutti, con omaggio della Befana a tutti i bambini. Si raccomandano abbigliamento e scarpe adatti e una torcia elettrica.

Quota di partecipazione: 10 euro adulti, 5 euro bambini – Posti limitati, prenotazione obbligatoria: cell. 329 3712871 – mail info@casalecchioinsiemeproloco.org

A cura di Casalecchio Insieme, Percorsi di Pace, Polisportiva Masi, AVIS Casalecchio, Croce Rossa Italiana – Comitato di Bologna, Ass. Biodinamica-Mente e Azienda Agricola Fabio Ferri, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale

Sabato 6 Gennaio

ore 15.30 Befana Avis presso Teatro comunale Laura Betti (Piazza del Popolo, 1)

Il tradizionale appuntamento per bambini nel pomeriggio dell'Epifania prevede lo spettacolo “Le peripezie di Clown Poposki”, di e con Associazione Machemalippo. Doni per tutti i bambini fino a esaurimento, e all'uscita piccolo rinfresco. Ingresso libero fino a esaurimento posti, con apertura teatro alle 14.45. Si prega di limitarsi a un solo accompagnatore per bambino.

A cura di Amministrazione Comunale, AVIS Casalecchio di Reno e AIDO Casalecchio di Reno, in collaborazione con Casalecchio Insieme ed Emil Banca.

Per maggiori informazioni: mail casalecchiodireno.comunale@avis.it

Ricordiamo inoltre:

Venerdì 5 gennaio, ore 15.30, La Befana al centro sociale 2 Agosto

dedicata ai bambini che frequentano il Parco Romanville e a tutti quelli che vorranno partecipare. L’iniziativa si svolgerà dalle 15.30 alle 18 e prevede animazione e merenda per tutti i partecipanti. Per maggiori informazioni, tel. 051 573177 mail centro2agosto@libero.it

Sabato 6 gennaio, ore 16, La Befana dello Zerosei presso plesso sportivo Scuole XXV Aprile (via Carracci 36, zona Croce)

Il settore Zerosei della Polisportiva G. Masi organizza una festa aperta a tutte le famiglie con laboratori per bambini, giochi e racconti per festeggiare l’arrivo della Befana.