Ventiduesima “Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris”, la struttura innovativa pubblica di assistenza e ricerca dell’Azienda Usl di Bologna, sostenuta dal Comune di Bologna e nata dal felice incontro con l’associazione Gli amici di Luca odv.

Tante le iniziative: la Befana della CNA e la Casa della Befana sotto le due Torri con le sagome di Carla Astolfi (dalle foto di Giovanni Bortolani), la Befana in calesse, il nuovo spettacolo di Fantateatro “La Regina delle Nevi” al Teatro Duse, la Befana all’Ippodromo Arcoveggio, la Befana al Centro Lame e tante altre iniziative. Il famoso caldarrostaio Nicola Fusaro offre le sue caldarroste in via Rizzoli.

La Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris è oramai un’istituzione della città. Raccoglie la Befana dei Circoli (dipendenti Universitari e comunali di Bologna), quella della CNA sotto la Torre (con il patrocinio del Quartiere Santo Stefano),il rapporto con Fantateatro nelle animazioni in giro per la città e nel tradizionale spettacolo al Teatro Duse, i patrocini del Comune di Bologna, del Quartiere Santo Stefano, della Confcommercio, il contributo di Comet, Centrolame, Conad e Happy Casa. L’iniziativa nasce nel lontano1999. Luca era scomparso nella notte tra il 7 e l’ 8 gennaio del 1998, dopo l’Epifania, e subito era cominciata una lunga gara di solidarietà che in suo nome avrebbe portato alla nascita dell’innovativo centro di riabilitazione e ricerca dell’Azienda Usl di Bologna. L’associazione Gli amici di Luca cominciò a promuovere una manifestazione che sarebbe diventata un punto di riferimento ludico, culturale, solidale per la città ed avrebbe contribuito a rendere concreta l’idea della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, un progetto sostenuto dal Comune di Bologna, la Regione Emilia Romagna, molte istituzioni pubbliche e soggetti privati.

In questa ventiduesima edizione ricordiamo ancora l’amata attrice Carla Astolfi che per molti anni ha interpretato per noi una Befana generosa e affettuosa. Paola Mandrioli, attrice di Fantateatro, ha preso saldamente sulle spalle l’eredità di Carla Astolfi e negli ultimi anni prosegue una bella, antica e moderna tradizione sul calesse di Giancarlo Saveri trainato dalla somarina Bianchina, affascinando grandi e bambini per le strade della città, sotto le due Torri, nelle animazioni all’Ospedale Maggiore e alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris,

“La Befana ha trovato stabilità sotto le Due Torri - scrivono Maria Vaccari e Fulvio De Nigris genitori di Luca, rispettivamente presidente dell’associazione Gli amici di Luca e direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma – e ancora una volta bambini e adulti avranno modo di incontrarla in piazza di Porta Ravegnana e di visitare la sua casa con le animazioni di Fantateatro. La Befana porterà piccoli doni e il suo sorriso sia per le strade della città che nei luoghi di cura dove noi operiamo, come l’Ospedale Maggiore e la Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Sono per noi iniziative forti che si sono consolidate nel tempo e che rispecchiano desideri comuni a quelli di nostro figlio Luca e che continuano a portare solidarietà alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris, preziosa risorsa del sistema sanitario nazionale ed esperienza importante nel panorama europeo. Attorno alla vecchina cara ai bambini si è sviluppata una manifestazione che si è via via consolidata nel tempo e che ha permesso di costruire una allegra solidarietà attorno al nostro progetto ed alle molteplici attività che si realizzano. In questa ventiduesima edizione, sempre dedicata alla memoria della nostra cara Carla Astolfi, continuiamo ad esprimere una Befana che non viene meno alla sua mission di solidarietà, al recupero dei valori della città, di relazioni vere e dirette, di un modo slow di pensiero e di veloce azione; con l’obiettivo primario di raccogliere fondi per continuare quel percorso di affiancamento alle famiglie, di assistenza e ricerca che si esprime nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris e nell’affrontare il rientro al domicilio delle persone con esiti di coma e le loro famiglie nel nuovo percorso di vita. Per questo ringraziamo Fantateatro e il Teatro Duse che sono da tempo uniti a noi e ci sostengono in questa bella iniziativa con gli spettacoli del 5 e 6 gennaio”.



“ll Teatro Duse è particolarmente orgoglioso di essere da molti anni con Gli amici di Luca, partner di un’iniziativa che porta con sé e trasmette, anche ai più giovani, valori irrinunciabili. – ha sottolineato il direttore organizzativo del Teatro Duse Gabriele Scrima – Lo spettacolo ‘La regina delle Nevi’, promosso a beneficio di una struttura che è un'eccellenza a livello nazionale, e che vede in scena il Fantateatro, con cui il Duse ha da anni una collaborazione strettissima, dimostra ancora una volta come il gioco di squadra sia la chiave per raggiungere gli obiettivi più nobili”.

“La Befana dell’amicizia” è il concorso bandito quest’anno per le scuole primarie di Bologna e provincia. Il concorso si lega quest’anno alla celebre fiaba di Andersen “La Regina delle nevi” a cui è ispirato lo spettacolo di Fantateatro. I bambini sono stati invitati a raccontare alla Befana qualcosa di speciale fatto per un amico/amica del cuore. Premiazioni al Teatro Duse lunedì 6 gennaio.

Il programma

La Befana per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris comincia le sue attività di animazione al

Centro Lame Via Marco Polo a fine dicembre e gennaio con le animazioni di Fantateatro “Aspettando la Regina delle Nevi” per raggiungere il clou dal 3 al 6 gennaio a Bologna con molte preziose adesioni. La manifestazione si sviluppa ancora una volta attraverso le collaborazioni già attivate da anni con l’Azienda Usl di Bologna.

Venerdì 3 gennaio all’ospedale Maggiore Largo Nigrisoli 2 alle ore 11.00 nel Reparto pediatria e chirurgia pediatrica al 6° piano con Fantateatro che presenta “La Befana e la regina delle nevi ”. La Befana incontrerà i piccoli ospiti e le loro famiglie.



Il 5 e 6 gennaio la Befana della CNA aspetta i bambini nella “Casa della Befana” in piazza di Porta Ravegnana. La casetta arredata grazie a Ikea sarà aperta per accogliere i bambini che la Befana, assieme agli animatori di Fantateatro, incontrerà per raccontare favole e distribuire piccoli doni. La figura di Carla Astolfi, storica Befana della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, rivivrà nelle sagome di una mostra di foto realizzate da Giovanni Bortolani.

Si continua poi domenica 5 gennaio alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris Ospedale Bellaria Azienda Usl di Bologna Via Giulio Gaist, 6. Alle ore 11.00 la Befana incontra ospiti, familiari, operatori e volontari. I Circoli Dipendenti Comunali, Dipendenti Universitari di Bologna, come gli altri anni offrono i panettoni agli ospiti della struttura.



Lunedì 6 gennaio dalle ore 11.00, la tradizionale Befana della Cna sotto la Torre con l’apertura straordinaria di Artigian Arte, accanto alla Casa della Befana spettacolo di Fantateatro con “La Befana e i suoi fantamici”, poi il giro della Befana sul calesse di Giancarlo Saveri trainato dalla somarina Bianchina tra piazza Maggiore e le due Torri. Caldarroste offerte da Nicola Fusaro, famoso caldarrostaio di via Rizzoli.

Lunedì 6 gennaio alle ore 17.00 la Befana storica dei Circoli Dipendenti Università di Bologna, Circoli Dipendenti Comunali, (con il patrocinio Fitel) sarà al Teatro Duse (via Cartoleria 42) con Fantateatro che presenta lo spettacolo di nuova produzione “La Regina delle Nevi” con la regia di Sandra Bertuzzi e l’incasso devoluto alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Lo spettacolo è in scena anche domenica 5 gennaio alle ore 17.00.



Lo spettacolo, liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, è carico della magica atmosfera del Natale che catapulta grandi e piccini nei luoghi incantati del Regno delle Nevi grazie alle suggestive scenografie e agli incantevoli effetti teatrali. Una storia carica di emozione, coraggio e amicizia che gli attori riusciranno a far penetrare nel cuore di tutti gli spettatori.

Alla fine dello spettacolo del 6 gennaio verranno premiati i bambini delle scuole primarie di Bologna e provincia che hanno vinto il concorso “La Befana dell’amicizia” e calze in omaggio fino ad esaurimento. Prevendita biglietteria del Teatro Duse da martedì al sabato dalle ore 15.00 alle 19.00 (via Cartoleria 42 - 051 231836. biglietteria@teatroduse.it). Ufficio di FantaTeatro via Brini 29 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30. Acquisti online su teatroduse.it e sul circuito vivaticket.it. Infoline Fantateatro: 051260476 – 3317127161 www.fantateatro.it

Sempre lunedì 6 gennaio intenso programma della Befana all’Ippodromo Arcoveggio Bologna. Ingressi: Via Corticella, 102 e Via Arcoveggio, 37. Ore 14.30 - La Befana arriva a cavallo e porta la calza a tutti i bambini! Giri sul calesse della Befana, con la somarina Bianchina. Spettacolo e divertimenti nella palestra con L'Incanto della Befana e delle bolle magiche. Premiazione Estemporanea di Pittura "I Cavalli di Leonardo Da Vinci". Prove di Minibasket con Salus Pallacanestro e di Kung Fu. HippoTram per visitare le scuderie.

Per sostenere la “Casa dei Risvegli Luca De Nigris” - Gli amici di Luca - CARISBO - Filiale Via Rizzoli, 5 – Bologna IBAN IT90S0306902477100000004163 - c/c postale 26346536