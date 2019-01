La Befana arriva all'Ens di bologna per donare un sorriso ai bimbi sordi

Ad accogliere i bimbi non udenti e le loro famiglie il 06 gennaio 2019 ci sarà un’ospite speciale, una simpatica vecchina che porta doni: a partire dalle ore 15:00 presso la sede di via di Corticella, 15/a l’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi Onlus – sezione di Bologna – organizza la Festa della Befana, momento ricreativo dedicato ai più piccoli.

Insieme a lei, due aiutanti speciali: il duo I Comici del Sud si occuperà dell’intrattenimento con uno spettacolo all’insegna dei sorrisi.

Il programma sarà così articolato: via alla festa alle ore 15:00 con un aperitivo pomeridiano in formula buffet e alle 16:00 inizio dello spettacolo dedicato ai piccoli.

La Festa della Befana rappresenta una delle molteplici iniziative realizzate dall’Ens di Bologna, sezione provinciale dell’Ente Nazionale Onlus che si occupa di attività culturali, sportive e seminari finalizzati all’integrazione e alla condivisione tra persone non udenti. Il centro si occupa in particolar modo di offrire attività ricreative a ragazzi e bambini sordi, che hanno in questo modo la possibilità di confrontarsi, stare insieme, condividere il tempo, esperienze e giochi.