EMILIA E ROMAGNA SI INCONTRANO SULLA STRADA DELLA GRANDE MUSICA

Bellavista Raffaello pianista-baritono romagnolo alla corte bolognese

Dopo i successi con il DUO come “Migliori musicisti del territorio”, conferito in occasione della

venticinquesima edizione del MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti.

Dopo la consegna del prestigioso premio Confesercenti 2019 e una miriade di concerti in tutta Italia.

Dopo l'eccezionale affluenza di pubblico ai due festival di cui è stato direttore artistico e artist residence - Cardello e Antro della pietra di Luna nel Parco della Vena del Gesso Romagnola- il pianista-baritono romagnolo Bellavista Raffaello debutterà il 7 dicembre alle ore 17:00 presso il prestigioso Istituto di Cultura Germanica di Bologna in via de’ Marchi 4.



Il concerto sarà un tourbillon musicale che vedrà alternarsi composizioni per pianoforte di Mozart, Chopin e Liszt, con arie d’opera di Mozart e Bizet, in un perfetto connubio tra sonorità apollinee e dionisiache.

Nelle arie d’opera il baritono sarà accompagnato dalla nota pianista Nicoletta Ricci Bitti.

Sarà un'ottima occasione per conoscere questo artista emergente che si colloca sul displuvio della contaminazione tra generi musicali, prima del concerto straordinario al RAVENNA MUSICA 2020: la celebre rassegna musicale dell'Associazione Angelo Mariani, appuntamento storico del Teatro Alighieri nella capitale mondiale del mosaico.

Tra gli ospiti musicisti tra i più blasonati del mondo come Alexander Lonquich,Lilya Zilberstein, Mario Brunello...

Per info e prenotazioni: cultura@istitutodiculturagermanica.com