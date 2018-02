Belle e il castello incantato, il musical

Domenica 11 Marzo 2018 – ore 16.30 [Teatro Ragazzi]



I Muffins

BELLE E IL CASTELLO INCANTATO

Musical - Spettacolo per tutta la famiglia



Preparatevi ad immergervi in un mondo fantastico, dove parole e musica si fondono e tutto comincia con “C'era una volta...”. Entrerete con noi nel castello incantato in cui vive la terribile bestia, vittima di un sortilegio e restia all’amore, e non vorrete più uscirne. Riuscirà una bellissima fanciulla a conquistare l’ormai impenetrabile cuore della Bestia? I Muffins vi aspettano e si preparano ad addolcire il cuore dei piccoli e a far tornare bambini gli adulti nostalgici e romantici, in uno spettacolo in perfetto stile “Musical”, con canzoni esilaranti e momenti di pura commozione in cui il pubblico stesso entrerà a far parte della storia.



Ingresso:

Biglietto unico € 6

Non prevede assegnazione di posto numerato



Acquisto biglietti in Auditorium a partire dalle ore 16,00 del giorno dello spettacolo.

Per prenotazioni o informazioni contattateci al numero 380 7722998 o inviateci una e-mail all'indirizzo info@giostrafilm.it