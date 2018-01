Belle vesti, dure leggi: la moda femminile bolognese attraverso 211 abiti

Belle vesti dure leggi - 10 Febbraio 2018 - h: 9:30 – 12:30

Archivio di Stato di Bologna Vicolo Spirito Santo, 2 – aula didattica



Il Registro della bollatura delle vesti del 1401: la moda femminile bolognese attraverso 211 vesti minuziosamente descritte.



CONCORSO MIGLIOR RICOSTRUZIONE DI UNO DEI 211 ABITI CONTENUTI SUL REGISTRO DELLE VESTI BOLLATE DI BOLOGNA 10 FEBBRAIO 2018

Le iscrizioni sono aperte a massimo 5 sarti del settore che potranno scegliere l’abito da realizzare tra la descrizione dei seguenti 4 abiti.



44. Donna Caterina di Giacomo stracciaolo della cappella di San Giorgio presentò un sacco di color monachino con maniche a mantello

77. Donna Zanna moglie di Pietro Domenici merciaio della cappella di san Giuseppe presentò una cotta di panno rosato con tre cordelle all’altezza dei piedi e profilato di vaio, con bottoni di filo d’argento e due manicotti frappati e ornati di filo d’oro.

78. Donna Bettina di Giacomo di Antonio della Torre della Cappella di San tommaso del Mercato presentò un sacco di velluto nero con frangia di seta nera a collo

157. Donna Antonia di Nicolò Caccianemici….

Inoltre presentò un sacco a righe azzurre con maniche nere, con argento sopra e frangia rossa.



Le iscrizioni chiuderanno il 15 Dicembre o al raggiungimento dell’iscrizione di 5 sarte iscritti.

Una volta confermata l’iscrizione i partecipanti al concorso verranno presentati sui social.

I partecipanti non potranno pubblicare in nessun luogo le foto dell’abito fino al giorno dopo l’evento.

La sarta/o dovrà presentarsi per l’accredito presso l’archivio di stato di Bologna entro le ore 8:00 di sabato 10 Febbraio 2018. Ai partecipanti verrà fornito un pass auto per accedere al centro di Bologna, dove poi potrà parcheggiare nel cortile interno dell’archivio (massimo un auto).

Ogni partecipante dovrà allestire il proprio abito su di un manichino (non fornito dall’organizzazione).

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato come miglior ricostruzione storica.

Durante l’evento, ogni partecipante presenterà il suo abito potendosi avvalere (non obbligatorio) di una presentazione (PDF, Power point o semplice raccolta fotografica delle fasi della realizzazione) per descrivere le fonti utilizzate per la ricostruzione e le fasi di realizzazione, 10 min. a presentazione.



La giuria sarà formata da:

Giuseppina Muzzarelli

Elisa Tosi Brandi

Anna Attiliani

Diana Tura

Massimiliano Lo Cicero



Saranno valutati:

– Precisione nel dettaglio ricostruttivo in base alla descrizione

– Scelta dei materiali

– Tecniche di cucito

– Metodologia storica usata per la ricostruzione



Introduce:

Elisabetta Arioti

Direttore dell’Archivio di Stato di Bologna.



Relatori:

Maria Giuseppina Muzzarelli

Professoressa ordinaria di Storia medievale; insegna inoltre Storia del costume e della moda. Autrice di numerosi saggi sul tema dell’abbigliamento femminile, fra cui “Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti ed ornamenti alla fine del Medioevo “, “Guardaroba medievale. Disciplina di vesti ed ornamenti alla fine del Medioevo” ,

“Breve storia della moda in Italia “, “A capo coperto. Storie di donne e di veli”



Elisa Tosi Brandi

Assegnista di ricerca, Università di Bologna.

Svolge attività di ricerca e docenza presso l’Università di Bologna (DiSCi, QuVi), collaborando alla cattedra di Storia del costume e della moda (M-Sto/01) dal 2002.

Si occupa inoltre di Archivistica di imprese della moda e di Archivi storici della moda.



Ricostruzione storica:

La Compagnia delle 13 porte ricostruirà la figura del Bollaro.

Saranno presenti figuranti in abiti storici.



Coordinamento evento:

Diana Tura archivista dell’Archivista

di Stato di Bologna.

Massimiliano Lo Cicero / Storici Eventi

