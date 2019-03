Benvenuta primavera: vintage tour e aperitivo nello spazio

La primavera è al suo debutto e quale modo migliore per festeggiarla?

Venerdì 22 Marzo alle ore 19,30 abbiamo riservato un’esperienza unica da vivere nel centro di Bologna: muniti del mitico walkman degli anni 80 si partirà per un tour molto particolare, unico nel suo genere.

Vi divertirete andando alla scoperta di particolari nascosti del centro storico vivendo un’esperienza “vintage” - una sorta di commedia alla radio interpretata da attori ed attrici, arricchita da effetti sonori e musiche che Vi permetterà di immergervi in un’atmosfera surreale nella storia di Bologna e le sue bellezze architettoniche.

Una volta ritirato il walkman si partirà seguendo passo dopo passo le indicazioni che verranno svelate nel racconto: non saprete dove andare e nemmeno dove tornare. Soltanto ascoltando con attenzione le indicazioni racchiuse nel racconto non vi perderete!

E quando meno ve lo aspetterete durante il percorso premete il tasto stop : salirete nello Spazio per un aperitivo in una location che vi sorprenderà per il suggestivo panorama unico nel suo genere - tra un buon calice di vino e degustazioni del territorio

Poi via … si indosserà nuovamente il walkman e si riprenderà il cammino … senza sapere dove tornare

I posti sono limitati - Prenotazione obbllgatoria al 328 4412533