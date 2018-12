Benza glamour, eventi di dicembre tra moda e arte

Dopo il grande successo del primo evento in programma, “BENZA GLAMOUR”: Drink, food and fashion, con la nuova gestione a cura di Perazzi C’è!, continua a rendere sempre più cool l’aperitivo della domenica a Bologna, con il suo ricco programma di serate dedicate alla moda, all’arte e alla musica, abilmente coniugate al piacere di divertirsi e rilassarsi davanti ad ottimi cocktail e sfiziosità. Altre tre imperdibili serate con Gran Buffet offerto ai partecipanti e Dj Set a cura di Jacqueline More & Luke ad accompagnare la creatività dei giovani talenti di Fashion design presentati da Rossella Piergallini, docente al corso triennale dell’Accademia di Belle Arti di Bologna: come anticipato, ogni appuntamento sarà dedicato ad un tema particolare e si concluderà con una ricercata performance/sfilata.



Prossimi appuntamenti:

Domenica 9 Dicembre dalle ore 19.00

Remember David Bowie, a cura dei Fashion designer dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. Omaggio camaleontico alla indimenticabile icona di musica e stile.

A seguire FRANCESCO ZAMAGNI presenta la capsule 1980’ Calling



Domenica 16 Dicembre dalle ore 19.00

Shocking Party! a cura dei Fashion designer dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. Aperitivo surreale dedicato ad una delle più rivoluzionarie e audaci protagoniste della moda del XX secolo, Elsa Schiaparelli.



Ogni domenica è gradito dress code a tema

INFO:

BENZA CarWash Drink&Food

Gran buffet offerto a tutti i partecipanti - Drink a prezzi Friendly!

a Bologna in Via William Shakespeare 7

Tel. +051 039 2906

Raggiungibile con l’autobus N 27 dal centro di Bologna (fermata Stendhal)

In auto tangenziale uscita numero 6 direzione Castelmaggiore

Gallery