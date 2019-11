Bharat convention, la presentazione della nuova Onlus

La nuova Onlus “ILBHARAT”, costituitasi a Lugano lo scorso settembre e la band “STATOBRADO” organizzano la prima conferenza di presentazione della neonata Onlus a Porretta Terme presso l’HOTEL SANTOLI sabato 9 e domenica 10 novembre.

Saranno gli stessi fondatori a presentare il progetto e le attività a partire dal Presidente Luigi Baratiri, noto già per essere stato un ex collaboratore del SISMI (Servizi Informazioni e Sicurezza Militare), per il suo canale su Youtube "La nemesi della hybris" e per aver raccontato la sua storia personale nel libro “L’intelligence degli Dèi” (Nexus edizioni), presentato in anteprima assoluta proprio nella cittadina termale emiliana lo scorso maggio.

Lo stesso Baratiri collabora con la band “STATOBRADO” nel singolo/videoclip “Sei Magie”(2019) e insieme organizzano questa due giorni di approfondimento scientifico e culturale dove la prima giornata è dedicata alla conferenza di presentazione della Onlus, del portale di riferimento, di alcuni prototipi unici dedicati alla free energy, per la prima volta in Italia.

L’evento sarà gratuito con posti limitati quindi è importante la prenotazione esclusivamente al numero di telefono dell’Hotel Santoli 0534 23206 oppure via email info@hotelsantoli.com

Sarà possibile anche prenotare la cena del sabato presso il ristorante dell’hotel “Il Bassotto” fino ad esaurimento posti, tenendo di riferimento gli stessi contatti dell’Hotel Santoli.

