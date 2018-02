Biagio Antonacci all'Unipol Arena

Biagio Antonacci: il gran finale del Tour si terrà il 26 maggio all’Unipol Arena di Bologna! “E’ per me una grande gioia terminare il tour con un gran finale proprio nella città dove abito – annuncia Biagio Antonacci entusiasta – non sarà un semplice live ma una bella festa dove canterò con tutta la città per celebrare il successo di questo straordinario viaggio per l’Italia”.